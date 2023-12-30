https://ria.ru/20231230/lobkov-1919137969.html

Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве

Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве - РИА Новости, 30.12.2023

Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве

Российский тележурналист Павел Лобков сообщил о том, что его избили на территории Патриарших прудов в Москве. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:06

2023-12-30T16:06

2023-12-30T16:12

москва

россия

павел лобков

происшествия

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российский тележурналист Павел Лобков сообщил о том, что его избили на территории Патриарших прудов в Москве. "И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя... избитого во дворе на Патриках", - написал Лобков на своей странице в Facebook*. Он и сопроводил текст несколькими фотографиями своего лица и руки, на которых видны раны и гематомы. Лобков в разные годы работал на телеканалах НТВ и "Дождь" (признан иноагентом).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918378365.html

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Варвара Скокшина

москва, россия, павел лобков, происшествия, нтв (телеканал)