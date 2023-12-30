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Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве - РИА Новости, 30.12.2023
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16:06 30.12.2023 (обновлено: 16:12 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/lobkov-1919137969.html
Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве
Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве - РИА Новости, 30.12.2023
Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве
Российский тележурналист Павел Лобков сообщил о том, что его избили на территории Патриарших прудов в Москве. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:06
2023-12-30T16:12
москва
россия
павел лобков
происшествия
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российский тележурналист Павел Лобков сообщил о том, что его избили на территории Патриарших прудов в Москве. "И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя... избитого во дворе на Патриках", - написал Лобков на своей странице в Facebook*. Он и сопроводил текст несколькими фотографиями своего лица и руки, на которых видны раны и гематомы. Лобков в разные годы работал на телеканалах НТВ и "Дождь" (признан иноагентом).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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москва, россия, павел лобков, происшествия, нтв (телеканал)
Москва, Россия, Павел Лобков, Происшествия, НТВ (телеканал)
Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве

Тележурналист Лобков сообщил, что его избили на Патриарших прудах в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖурналист Павел Лобков
Журналист Павел Лобков - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Журналист Павел Лобков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российский тележурналист Павел Лобков сообщил о том, что его избили на территории Патриарших прудов в Москве.
"И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя... избитого во дворе на Патриках", - написал Лобков на своей странице в Facebook*.
Он и сопроводил текст несколькими фотографиями своего лица и руки, на которых видны раны и гематомы.
Лобков в разные годы работал на телеканалах НТВ и "Дождь" (признан иноагентом).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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