https://ria.ru/20231230/lobkov-1919137969.html
Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве
Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве - РИА Новости, 30.12.2023
Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве
Российский тележурналист Павел Лобков сообщил о том, что его избили на территории Патриарших прудов в Москве. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:06
2023-12-30T16:06
2023-12-30T16:12
москва
россия
павел лобков
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российский тележурналист Павел Лобков сообщил о том, что его избили на территории Патриарших прудов в Москве. "И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя... избитого во дворе на Патриках", - написал Лобков на своей странице в Facebook*. Он и сопроводил текст несколькими фотографиями своего лица и руки, на которых видны раны и гематомы. Лобков в разные годы работал на телеканалах НТВ и "Дождь" (признан иноагентом).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918378365.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, павел лобков, происшествия, нтв (телеканал)
Москва, Россия, Павел Лобков, Происшествия, НТВ (телеканал)
Тележурналист Лобков сообщил, что его избили в Москве
Тележурналист Лобков сообщил, что его избили на Патриарших прудах в Москве
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российский тележурналист Павел Лобков сообщил о том, что его избили на территории Патриарших прудов в Москве.
"И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя... избитого во дворе на Патриках", - написал Лобков на своей странице в Facebook*.
Он и сопроводил текст несколькими фотографиями своего лица и руки, на которых видны раны и гематомы.
Лобков в разные годы работал на телеканалах НТВ
и "Дождь" (признан иноагентом).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки