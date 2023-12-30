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"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/litva-1919080860.html
"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине
"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине - РИА Новости, 30.12.2023
"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине
Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сравнил главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем, так он прокомментировал... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T04:39
2023-12-30T04:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
литва
россия
украина
скотт риттер
габриэлюс ландсбергис
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сравнил главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем, так он прокомментировал сообщение министра в соцсети X об ударе России по Украине.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.Ландсбергис написал, что не видит желания России заключить мир, и призвал послать Москве "громкий сигнал" о том, что предпринимать такие действия ей больше никто не позволит."Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя", — ответил ему Риттер.По словам экс-разведчика, Россия сейчас завершает то, что начали такие люди как Ландсбергис и их "кровожадные" партнеры по НАТО. "Продолжай лаять, пудель. Всем все равно", — заключил Риттер.
https://ria.ru/20231230/zelenskaya-1919076597.html
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в мире, сша, литва, россия, украина, скотт риттер, габриэлюс ландсбергис, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Литва, Россия, Украина, Скотт Риттер, Габриэлюс Ландсбергис, НАТО
"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине

Экс-разведчик Риттер назвал главу МИД Литвы лающим на Россию псом

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сравнил главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем, так он прокомментировал сообщение министра в соцсети X об ударе России по Украине.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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Ландсбергис написал, что не видит желания России заключить мир, и призвал послать Москве "громкий сигнал" о том, что предпринимать такие действия ей больше никто не позволит.
«
"Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя", — ответил ему Риттер.
По словам экс-разведчика, Россия сейчас завершает то, что начали такие люди как Ландсбергис и их "кровожадные" партнеры по НАТО. "Продолжай лаять, пудель. Всем все равно", — заключил Риттер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЛитваРоссияУкраинаСкотт РиттерГабриэлюс ЛандсбергисНАТО
 
 
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