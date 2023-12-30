https://ria.ru/20231230/litva-1919080860.html

"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине

"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине - РИА Новости, 30.12.2023

"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сравнил главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем, так он прокомментировал... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T04:39

2023-12-30T04:39

2023-12-30T04:39

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сравнил главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем, так он прокомментировал сообщение министра в соцсети X об ударе России по Украине.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.Ландсбергис написал, что не видит желания России заключить мир, и призвал послать Москве "громкий сигнал" о том, что предпринимать такие действия ей больше никто не позволит."Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя", — ответил ему Риттер.По словам экс-разведчика, Россия сейчас завершает то, что начали такие люди как Ландсбергис и их "кровожадные" партнеры по НАТО. "Продолжай лаять, пудель. Всем все равно", — заключил Риттер.

https://ria.ru/20231230/zelenskaya-1919076597.html

https://ria.ru/20231230/zelenskiy-1919074188.html

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