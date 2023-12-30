https://ria.ru/20231230/litva-1919080860.html
"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине
"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине - РИА Новости, 30.12.2023
"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине
Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сравнил главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем, так он прокомментировал... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T04:39
2023-12-30T04:39
2023-12-30T04:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
литва
россия
украина
скотт риттер
габриэлюс ландсбергис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778279605_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_09ce8b6ead05f744b68048a0cba223b2.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сравнил главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем, так он прокомментировал сообщение министра в соцсети X об ударе России по Украине.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.Ландсбергис написал, что не видит желания России заключить мир, и призвал послать Москве "громкий сигнал" о том, что предпринимать такие действия ей больше никто не позволит."Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя", — ответил ему Риттер.По словам экс-разведчика, Россия сейчас завершает то, что начали такие люди как Ландсбергис и их "кровожадные" партнеры по НАТО. "Продолжай лаять, пудель. Всем все равно", — заключил Риттер.
https://ria.ru/20231230/zelenskaya-1919076597.html
https://ria.ru/20231230/zelenskiy-1919074188.html
сша
литва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778279605_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_81d2d32a61cfb9972b8e6965e0199dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, литва, россия, украина, скотт риттер, габриэлюс ландсбергис, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Литва, Россия, Украина, Скотт Риттер, Габриэлюс Ландсбергис, НАТО
"Пудель": главу МИД Литвы поставили на место после удара России по Украине
Экс-разведчик Риттер назвал главу МИД Литвы лающим на Россию псом