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Подозреваемому в убийстве отца Легойды предъявили обвинение - РИА Новости, 30.12.2023
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13:47 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/legoyda-1919120114.html
Подозреваемому в убийстве отца Легойды предъявили обвинение
Подозреваемому в убийстве отца Легойды предъявили обвинение - РИА Новости, 30.12.2023
Подозреваемому в убийстве отца Легойды предъявили обвинение
Предполагаемому убийце пожилого мужчины, чье тело накануне вечером было обнаружено в Подмосковье, предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУСК по... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:47
2023-12-30T13:47
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
владимир легойда
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предполагаемому убийце пожилого мужчины, чье тело накануне вечером было обнаружено в Подмосковье, предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Московской области. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. "Двадцатипятилетнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 90-летнего местного жителя, в использовании заведомо подложного документа и разбое (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ)", - сказали в ведомстве. На допросе обвиняемый признался, что убил пенсионера из-за денег. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей, а тело оставил на обочине дороги. Позднее часть похищенных денег была обнаружена в ходе обыска в съемной квартире обвиняемого. "Следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в пресс-службе подмосковного ГСУСК.
https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919082128.html
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), владимир легойда, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Легойда, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемому в убийстве отца Легойды предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве отца Легойды в Подмосковье предъявили обвинение

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предполагаемому убийце пожилого мужчины, чье тело накануне вечером было обнаружено в Подмосковье, предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Московской области.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды.
«
"Двадцатипятилетнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 90-летнего местного жителя, в использовании заведомо подложного документа и разбое (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
На допросе обвиняемый признался, что убил пенсионера из-за денег. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей, а тело оставил на обочине дороги. Позднее часть похищенных денег была обнаружена в ходе обыска в съемной квартире обвиняемого.
"Следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в пресс-службе подмосковного ГСУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ЛегойдаИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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