https://ria.ru/20231230/krym-1919101649.html

В Крыму рассказали, как очистили полуостров от украинских олигархов

В Крыму рассказали, как очистили полуостров от украинских олигархов - РИА Новости, 30.12.2023

В Крыму рассказали, как очистили полуостров от украинских олигархов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что процесс национализации себя оправдал, так как позволил "вычистить" полуостров от... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:48

2023-12-30T10:48

2023-12-30T10:48

республика крым

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что процесс национализации себя оправдал, так как позволил "вычистить" полуостров от экономического присутствия украинских олигархов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Коломойский, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий. Поэтом национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов", - сказал Константинов. По его словам, национализация позволила сохранить многие крупные крымские предприятия и полнить бюджет за счет продажи имущества на аукционах отечественным инвесторам.

https://ria.ru/20231117/rotaru-1910089492.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир константинов, сергей аксенов (политик)