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В Крыму рассказали, как очистили полуостров от украинских олигархов - РИА Новости, 30.12.2023
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10:48 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/krym-1919101649.html
В Крыму рассказали, как очистили полуостров от украинских олигархов
В Крыму рассказали, как очистили полуостров от украинских олигархов - РИА Новости, 30.12.2023
В Крыму рассказали, как очистили полуостров от украинских олигархов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что процесс национализации себя оправдал, так как позволил "вычистить" полуостров от... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:48
2023-12-30T10:48
республика крым
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что процесс национализации себя оправдал, так как позволил "вычистить" полуостров от экономического присутствия украинских олигархов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Коломойский, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий. Поэтом национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов", - сказал Константинов. По его словам, национализация позволила сохранить многие крупные крымские предприятия и полнить бюджет за счет продажи имущества на аукционах отечественным инвесторам.
https://ria.ru/20231117/rotaru-1910089492.html
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республика крым, владимир константинов, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму рассказали, как очистили полуостров от украинских олигархов

Константинов: национализация вычистила Крым от присутствия украинских олигархов

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что процесс национализации себя оправдал, так как позволил "вычистить" полуостров от экономического присутствия украинских олигархов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
"Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Коломойский, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий. Поэтом национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов", - сказал Константинов.
По его словам, национализация позволила сохранить многие крупные крымские предприятия и полнить бюджет за счет продажи имущества на аукционах отечественным инвесторам.
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