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Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей - РИА Новости, 30.12.2023
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10:41 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/krym-1919101194.html
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей - РИА Новости, 30.12.2023
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей желающих попасть в Крым, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:41
2023-12-30T10:41
тамань (станица)
керчь
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей желающих попасть в Крым, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что Крым остается одним из любимых мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках. "В очереди со стороны Тамани находится 243 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Статистика приводится по состоянию на 10.00 по мск. При этом по состоянию на 9.00 в очереди желающих въехать в Крым находилось 126 автомобилей. Водители ждут очереди для проверки перед въездом на Крымский мост. Данная мера введена в рамках транспортной безопасности. На автоподходах к мосту развернуты специальные досмотровые пункты.
https://ria.ru/20231215/putin-1916059630.html
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тамань (станица), керчь, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), крымский мост
Тамань (станица), Керчь, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Крымский мост
Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей

Перед Крымским мостом образовалась очередь из желающих попасть на полуостров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей желающих попасть в Крым, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что Крым остается одним из любимых мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках.
"В очереди со стороны Тамани находится 243 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Статистика приводится по состоянию на 10.00 по мск. При этом по состоянию на 9.00 в очереди желающих въехать в Крым находилось 126 автомобилей.
Водители ждут очереди для проверки перед въездом на Крымский мост. Данная мера введена в рамках транспортной безопасности. На автоподходах к мосту развернуты специальные досмотровые пункты.
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Тамань (станица)КерчьВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Крымский мост
 
 
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