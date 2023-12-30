https://ria.ru/20231230/krym-1919101194.html

Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей

Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей - РИА Новости, 30.12.2023

Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей

Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей желающих попасть в Крым, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:41

2023-12-30T10:41

2023-12-30T10:41

тамань (станица)

керчь

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей желающих попасть в Крым, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что Крым остается одним из любимых мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках. "В очереди со стороны Тамани находится 243 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Статистика приводится по состоянию на 10.00 по мск. При этом по состоянию на 9.00 в очереди желающих въехать в Крым находилось 126 автомобилей. Водители ждут очереди для проверки перед въездом на Крымский мост. Данная мера введена в рамках транспортной безопасности. На автоподходах к мосту развернуты специальные досмотровые пункты.

https://ria.ru/20231215/putin-1916059630.html

тамань (станица)

керчь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тамань (станица), керчь, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), крымский мост