Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/krest-1919129049.html
В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест
В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест - РИА Новости, 30.12.2023
В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест
В Севастополе на Свято-Владимирский собор, расположенный на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", установили новый крест, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:13
2023-12-30T15:13
севастополь
херсонес
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919128875_0:84:666:459_1920x0_80_0_0_0981874914b7ce7767c0f634582ae1d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. В Севастополе на Свято-Владимирский собор, расположенный на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", установили новый крест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Крымской митрополии. "На Свято-Владимирский собор в Херсонесе сегодня установлен новый крест", - сказали в пресс-службе. Крест является точной копией того креста, который изначально находился на куполе, до разрушения собора во время Великой Отечественной войны. Перед установкой был проведен чин освящения креста, который совершил лично митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Свято-Владимирский собор в Херсонесе - самый крупный православный храм в Севастополе. Построен по проекту российского архитектора Давида Гримма в месте, которое считается одним из тех, где в 987 году был крещен великий князь Владимир. Его строительство длилось 30 лет и было завершено в 1892 году. После разрушения в войну фашистами восстановлен в 1990-х - начале 2000-х годов.
https://ria.ru/20231230/pamyatnik-1919125843.html
севастополь
херсонес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919128875_0:0:666:501_1920x0_80_0_0_a2dd470a34f361db12b745813ffc00f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, херсонес, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Севастополь, Херсонес, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест

В "Херсонесе Таврическом" на Свято-Владимирском соборе установили новый крест

© Фото : Крымская митрополия/ВКонтактеНакупольный крест для Свято-Владимирского собора в Херсонесе
Накупольный крест для Свято-Владимирского собора в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : Крымская митрополия/ВКонтакте
Накупольный крест для Свято-Владимирского собора в Херсонесе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. В Севастополе на Свято-Владимирский собор, расположенный на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", установили новый крест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Крымской митрополии.
«
"На Свято-Владимирский собор в Херсонесе сегодня установлен новый крест", - сказали в пресс-службе.
Крест является точной копией того креста, который изначально находился на куполе, до разрушения собора во время Великой Отечественной войны. Перед установкой был проведен чин освящения креста, который совершил лично митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Свято-Владимирский собор в Херсонесе - самый крупный православный храм в Севастополе. Построен по проекту российского архитектора Давида Гримма в месте, которое считается одним из тех, где в 987 году был крещен великий князь Владимир. Его строительство длилось 30 лет и было завершено в 1892 году. После разрушения в войну фашистами восстановлен в 1990-х - начале 2000-х годов.
Памятник Александру Невскому открыли на военной базе РФ в Армении в день ее 82-летия - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Армении на военной базе России открыли памятник Александру Невскому
Вчера, 14:38
 
СевастопольХерсонесВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала