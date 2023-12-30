https://ria.ru/20231230/krest-1919129049.html

В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест

В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест - РИА Новости, 30.12.2023

В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест

В Севастополе на Свято-Владимирский собор, расположенный на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", установили новый крест, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:13

2023-12-30T15:13

2023-12-30T15:13

севастополь

херсонес

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. В Севастополе на Свято-Владимирский собор, расположенный на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", установили новый крест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Крымской митрополии. "На Свято-Владимирский собор в Херсонесе сегодня установлен новый крест", - сказали в пресс-службе. Крест является точной копией того креста, который изначально находился на куполе, до разрушения собора во время Великой Отечественной войны. Перед установкой был проведен чин освящения креста, который совершил лично митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Свято-Владимирский собор в Херсонесе - самый крупный православный храм в Севастополе. Построен по проекту российского архитектора Давида Гримма в месте, которое считается одним из тех, где в 987 году был крещен великий князь Владимир. Его строительство длилось 30 лет и было завершено в 1892 году. После разрушения в войну фашистами восстановлен в 1990-х - начале 2000-х годов.

https://ria.ru/20231230/pamyatnik-1919125843.html

севастополь

херсонес

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севастополь, херсонес, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)