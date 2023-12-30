https://ria.ru/20231230/klark-1919079430.html
СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи
СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи - РИА Новости, 30.12.2023
СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи
Актриса Эмилия Кларк, широко известная ролью Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", получила звание кавалера ордена Британской империи за... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T04:00
2023-12-30T04:00
2023-12-30T04:00
шоубиз
эмилия кларк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568578899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afa37e7d3f3d722b05b184302fe2ea43.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Актриса Эмилия Кларк, широко известная ролью Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", получила звание кавалера ордена Британской империи за благотворительную работу: помощь пациентам, пережившим повреждения головного мозга, пишет газета Daily Mail. "37-летняя актриса и ее мать Дженнифер решили создать благотворительную организацию для помощи людям, восстанавливающимся после повреждений головного мозга, под названием SameYou… Эмилия и ее мама Дженнифер получили признание за свою благотворительную работу – обе были удостоены звания кавалера ордена Британской империи", - пишет газета. Сама актриса дважды пережила внутримозговое кровоизлияние, один раз едва не впав в кому. Собственный опыт натолкнул актрису на то, чтобы основать организацию для помощи людям с реабилитацией после повреждений мозга и инсультов.
https://ria.ru/20230906/razvod-1894641057.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568578899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a77ce37d4a770444f03479f354f3561.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эмилия кларк
СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи
DM: британская актриса Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Актриса Эмилия Кларк, широко известная ролью Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", получила звание кавалера ордена Британской империи за благотворительную работу: помощь пациентам, пережившим повреждения головного мозга, пишет газета Daily Mail
.
"37-летняя актриса и ее мать Дженнифер решили создать благотворительную организацию для помощи людям, восстанавливающимся после повреждений головного мозга, под названием SameYou… Эмилия и ее мама Дженнифер получили признание за свою благотворительную работу – обе были удостоены звания кавалера ордена Британской империи", - пишет газета.
Звезда "Игры престолов" подтвердила, что разводится
Сама актриса дважды пережила внутримозговое кровоизлияние, один раз едва не впав в кому. Собственный опыт натолкнул актрису на то, чтобы основать организацию для помощи людям с реабилитацией после повреждений мозга и инсультов.