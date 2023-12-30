https://ria.ru/20231230/klark-1919079430.html

СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи

СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи - РИА Новости, 30.12.2023

СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи

Актриса Эмилия Кларк, широко известная ролью Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", получила звание кавалера ордена Британской империи за... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T04:00

2023-12-30T04:00

2023-12-30T04:00

шоубиз

эмилия кларк

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Актриса Эмилия Кларк, широко известная ролью Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", получила звание кавалера ордена Британской империи за благотворительную работу: помощь пациентам, пережившим повреждения головного мозга, пишет газета Daily Mail. "37-летняя актриса и ее мать Дженнифер решили создать благотворительную организацию для помощи людям, восстанавливающимся после повреждений головного мозга, под названием SameYou… Эмилия и ее мама Дженнифер получили признание за свою благотворительную работу – обе были удостоены звания кавалера ордена Британской империи", - пишет газета. Сама актриса дважды пережила внутримозговое кровоизлияние, один раз едва не впав в кому. Собственный опыт натолкнул актрису на то, чтобы основать организацию для помощи людям с реабилитацией после повреждений мозга и инсультов.

https://ria.ru/20230906/razvod-1894641057.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эмилия кларк