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СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи - РИА Новости, 30.12.2023
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Шоубиз
 
04:00 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/klark-1919079430.html
СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи
СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи - РИА Новости, 30.12.2023
СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи
Актриса Эмилия Кларк, широко известная ролью Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", получила звание кавалера ордена Британской империи за... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T04:00
2023-12-30T04:00
шоубиз
эмилия кларк
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Актриса Эмилия Кларк, широко известная ролью Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", получила звание кавалера ордена Британской империи за благотворительную работу: помощь пациентам, пережившим повреждения головного мозга, пишет газета Daily Mail. "37-летняя актриса и ее мать Дженнифер решили создать благотворительную организацию для помощи людям, восстанавливающимся после повреждений головного мозга, под названием SameYou… Эмилия и ее мама Дженнифер получили признание за свою благотворительную работу – обе были удостоены звания кавалера ордена Британской империи", - пишет газета. Сама актриса дважды пережила внутримозговое кровоизлияние, один раз едва не впав в кому. Собственный опыт натолкнул актрису на то, чтобы основать организацию для помощи людям с реабилитацией после повреждений мозга и инсультов.
https://ria.ru/20230906/razvod-1894641057.html
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эмилия кларк
Шоубиз, Эмилия Кларк
СМИ: звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк получила орден Британской империи

DM: британская актриса Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerБританская актриса Эмилия Кларк
Британская актриса Эмилия Кларк - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Британская актриса Эмилия Кларк. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Актриса Эмилия Кларк, широко известная ролью Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", получила звание кавалера ордена Британской империи за благотворительную работу: помощь пациентам, пережившим повреждения головного мозга, пишет газета Daily Mail.
"37-летняя актриса и ее мать Дженнифер решили создать благотворительную организацию для помощи людям, восстанавливающимся после повреждений головного мозга, под названием SameYou… Эмилия и ее мама Дженнифер получили признание за свою благотворительную работу – обе были удостоены звания кавалера ордена Британской империи", - пишет газета.
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Сама актриса дважды пережила внутримозговое кровоизлияние, один раз едва не впав в кому. Собственный опыт натолкнул актрису на то, чтобы основать организацию для помощи людям с реабилитацией после повреждений мозга и инсультов.
 
ШоубизЭмилия Кларк
 
 
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