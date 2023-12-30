https://ria.ru/20231230/khortitsa-1919126794.html

Владелец "Хортицы" прокомментировал обвинения СБУ

Владелец "Хортицы" прокомментировал обвинения СБУ - РИА Новости, 30.12.2023

Владелец "Хортицы" прокомментировал обвинения СБУ

Владелец крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгений Черняк заявил, что предъявленные ему обвинения в сотрудничестве с Россией, выглядят как попытка... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:53

2023-12-30T14:53

2023-12-30T14:53

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украина

средняя азия

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владелец крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгений Черняк заявил, что предъявленные ему обвинения в сотрудничестве с Россией, выглядят как попытка рейдерской атаки на его бизнес. Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении Черняку обвинения в сотрудничестве с Россией. По версии следствия, его предприятия только за 2022 год перечислили в казну РФ более 157 миллионов долларов. Бизнесмену и шести неназванным топ-менеджерам из его компаний предъявлены обвинения в "пособничестве государству-агрессору группой лиц по предварительному сговору". По данным из открытых источников, Черняк является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов". "Возникла ситуация, которая, очень надеюсь, является ошибкой, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка", - приводит комментарий Черняка украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. По словам бизнесмена, в России на компании его холдинга Global Spirits наложены санкции с 2014 года. Соответственно, он отрицает наличие каких-либо активов на территории Российской Федерации. При этом, как он утверждает, с 24 февраля отозваны лицензии. Черняк уточнил, что в документах дела идет речь не об уплате налогов в РФ, а о неких предприятиях из Средней Азии, Грузии и Азербайджана. "Я не был и не являюсь сейчас собственником или должностным лицом этих предприятий, никогда не арендовал их, никто из менеджмента компании не является должностным лицом или выгодополучателем компаний и заводов указанных в деле", - заявил он. В августе Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности. В начале июля СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20231220/obvinenie-1916991009.html

https://ria.ru/20231209/zhoga-1914751997.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, средняя азия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия