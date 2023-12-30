Рейтинг@Mail.ru
Владелец "Хортицы" прокомментировал обвинения СБУ - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/khortitsa-1919126794.html
Владелец "Хортицы" прокомментировал обвинения СБУ
Владелец "Хортицы" прокомментировал обвинения СБУ - РИА Новости, 30.12.2023
Владелец "Хортицы" прокомментировал обвинения СБУ
Владелец крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгений Черняк заявил, что предъявленные ему обвинения в сотрудничестве с Россией, выглядят как попытка... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:53
2023-12-30T14:53
россия
украина
средняя азия
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101999/08/1019990870_0:218:3254:2048_1920x0_80_0_0_1eafba4030c358318feb9ce49f4c5981.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владелец крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгений Черняк заявил, что предъявленные ему обвинения в сотрудничестве с Россией, выглядят как попытка рейдерской атаки на его бизнес. Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении Черняку обвинения в сотрудничестве с Россией. По версии следствия, его предприятия только за 2022 год перечислили в казну РФ более 157 миллионов долларов. Бизнесмену и шести неназванным топ-менеджерам из его компаний предъявлены обвинения в "пособничестве государству-агрессору группой лиц по предварительному сговору". По данным из открытых источников, Черняк является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов". "Возникла ситуация, которая, очень надеюсь, является ошибкой, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка", - приводит комментарий Черняка украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. По словам бизнесмена, в России на компании его холдинга Global Spirits наложены санкции с 2014 года. Соответственно, он отрицает наличие каких-либо активов на территории Российской Федерации. При этом, как он утверждает, с 24 февраля отозваны лицензии. Черняк уточнил, что в документах дела идет речь не об уплате налогов в РФ, а о неких предприятиях из Средней Азии, Грузии и Азербайджана. "Я не был и не являюсь сейчас собственником или должностным лицом этих предприятий, никогда не арендовал их, никто из менеджмента компании не является должностным лицом или выгодополучателем компаний и заводов указанных в деле", - заявил он. В августе Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности. В начале июля СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20231220/obvinenie-1916991009.html
https://ria.ru/20231209/zhoga-1914751997.html
россия
украина
средняя азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101999/08/1019990870_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_114bcb9915134910d2f6e7a0c19ad215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, средняя азия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Украина, Средняя Азия, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Владелец "Хортицы" прокомментировал обвинения СБУ

Владелец "Хортицы" связал обвинения СБУ с попыткой рейдерской атаки на бизнес

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБутылки с алкогольной продукцией
Бутылки с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Бутылки с алкогольной продукцией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владелец крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгений Черняк заявил, что предъявленные ему обвинения в сотрудничестве с Россией, выглядят как попытка рейдерской атаки на его бизнес.
Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении Черняку обвинения в сотрудничестве с Россией. По версии следствия, его предприятия только за 2022 год перечислили в казну РФ более 157 миллионов долларов. Бизнесмену и шести неназванным топ-менеджерам из его компаний предъявлены обвинения в "пособничестве государству-агрессору группой лиц по предварительному сговору". По данным из открытых источников, Черняк является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов".
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
СБУ снова предъявила обвинение главе ЦИК за проведение выборов в России
20 декабря, 15:44
"Возникла ситуация, которая, очень надеюсь, является ошибкой, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка", - приводит комментарий Черняка украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
По словам бизнесмена, в России на компании его холдинга Global Spirits наложены санкции с 2014 года. Соответственно, он отрицает наличие каких-либо активов на территории Российской Федерации. При этом, как он утверждает, с 24 февраля отозваны лицензии. Черняк уточнил, что в документах дела идет речь не об уплате налогов в РФ, а о неких предприятиях из Средней Азии, Грузии и Азербайджана.
"Я не был и не являюсь сейчас собственником или должностным лицом этих предприятий, никогда не арендовал их, никто из менеджмента компании не является должностным лицом или выгодополучателем компаний и заводов указанных в деле", - заявил он.
В августе Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности. В начале июля СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Артем Жога назвал обвинения СБУ действиями "умственно отсталых"
9 декабря, 06:04
 
РоссияУкраинаСредняя АзияСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала