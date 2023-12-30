В МИД рассказали о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе
МИД: США планируют открыть на Южном Кавказе второй фронт против России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.
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"В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия второго фронта против России", — сказал он.
По его словам, "все это в корне противоречит подлинным интересам народов региона".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Армения "с подачи или подсказки Запада" демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику. Действия США и Евросоюза "подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа", подчеркивала дипломат.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.