https://ria.ru/20231230/kavkaz-1919082268.html

В МИД рассказали о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе

В МИД рассказали о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе - РИА Новости, 30.12.2023

В МИД рассказали о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе

США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T05:12

2023-12-30T05:12

2023-12-30T15:41

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин. "В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия второго фронта против России", — сказал он.По его словам, "все это в корне противоречит подлинным интересам народов региона".Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Армения "с подачи или подсказки Запада" демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику. Действия США и Евросоюза "подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа", подчеркивала дипломат.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231230/antonov-1919076406.html

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михаил галузин, москва, россия, вашингтон (штат)