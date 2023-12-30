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В МИД рассказали о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе - РИА Новости, 30.12.2023
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05:12 30.12.2023 (обновлено: 15:41 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/kavkaz-1919082268.html
В МИД рассказали о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе
В МИД рассказали о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе - РИА Новости, 30.12.2023
В МИД рассказали о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе
США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:12
2023-12-30T15:41
михаил галузин
москва
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин. &quot;В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия второго фронта против России&quot;, — сказал он.По его словам, "все это в корне противоречит подлинным интересам народов региона".Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Армения "с подачи или подсказки Запада" демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику. Действия США и Евросоюза "подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа", подчеркивала дипломат.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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михаил галузин, москва, россия, вашингтон (штат)
Михаил Галузин, Москва, Россия, Вашингтон (штат)
В МИД рассказали о намерении США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе

МИД: США планируют открыть на Южном Кавказе второй фронт против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.
«

Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия второго фронта против России", — сказал он.

По его словам, "все это в корне противоречит подлинным интересам народов региона".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Армения "с подачи или подсказки Запада" демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику. Действия США и Евросоюза "подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа", подчеркивала дипломат.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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