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Российские военные уничтожили безэкипажный украинский катер в Черном море - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 30.12.2023 (обновлено: 01:56 31.12.2023)
https://ria.ru/20231230/kater-1919099994.html
Российские военные уничтожили безэкипажный украинский катер в Черном море
Российские военные уничтожили безэкипажный украинский катер в Черном море - РИА Новости, 31.12.2023
Российские военные уничтожили безэкипажный украинский катер в Черном море
В Черном море утром уничтожили украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-30T10:26
2023-12-31T01:56
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Черном море утром уничтожили украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму, сообщили в Минобороны."Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел около 10:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря.Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram, что из-за отражения атаки надводного беспилотника в городе раздались громкие звуки."По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК", — добавил он.Губернатор также призвать доверять только официальной информации.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Российские военные успешно отражают попытки ударов противника.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231230/tseli-1919081345.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили безэкипажный украинский катер в Черном море

Минобороны: ВС России уничтожили в Черном море безэкипажный катер ВМС Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота в Севастопольской бухте
Противодиверсионный катер Павел Силаев Черноморского флота в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Противодиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота в Севастопольской бухте. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Черном море утром уничтожили украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму, сообщили в Минобороны.
«
"Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел около 10:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря.
Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram, что из-за отражения атаки надводного беспилотника в городе раздались громкие звуки.
«
"По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК", — добавил он.
Губернатор также призвать доверять только официальной информации.
Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Российские военные успешно отражают попытки ударов противника.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное мореВооруженные силы РФ
 
 
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