https://ria.ru/20231230/kater-1919099994.html

Российские военные уничтожили безэкипажный украинский катер в Черном море

Российские военные уничтожили безэкипажный украинский катер в Черном море - РИА Новости, 31.12.2023

Российские военные уничтожили безэкипажный украинский катер в Черном море

В Черном море утром уничтожили украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-30T10:26

2023-12-30T10:26

2023-12-31T01:56

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Черном море утром уничтожили украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму, сообщили в Минобороны."Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел около 10:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря.Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram, что из-за отражения атаки надводного беспилотника в городе раздались громкие звуки."По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК", — добавил он.Губернатор также призвать доверять только официальной информации.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Российские военные успешно отражают попытки ударов противника.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231230/tseli-1919081345.html

черное море

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, вооруженные силы рф