https://ria.ru/20231230/karmokov-1919162531.html

Умер бывший глава Счетной палаты Хачим Кармоков

Умер бывший глава Счетной палаты Хачим Кармоков - РИА Новости, 30.12.2023

Умер бывший глава Счетной палаты Хачим Кармоков

Бывший председатель Счетной палаты России и экс-руководитель Верховного совета Кабардино-Балкарии Хачим Кармоков скончался на 83-м году жизни в Москве, сообщил... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:34

2023-12-30T18:34

2023-12-30T18:34

россия

москва

казбек коков

совет федерации рф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919162157_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_88f372d57bd37c018177c474b76442f2.jpg

НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Бывший председатель Счетной палаты России и экс-руководитель Верховного совета Кабардино-Балкарии Хачим Кармоков скончался на 83-м году жизни в Москве, сообщил глава региона Казбек Коков. "К сожалению, сегодня республика понесла тяжелую утрату. Из жизни ушел видный государственный, политический деятель Кармоков Хачим Мухамедович. Все вы прекрасно знали его, знали, какую роль он внес в развитие республики, становление общества, на разных периодах занимал высокие посты республиканского уровня, долгие годы возглавлял Счетную палату Российской Федерации. Больше скажу, он стоял у истоков, был основателем Счетной палаты. Светлая память Хачиму Мухамедовичу!" - сказал Коков в субботу на заседании правительства КБР. Он отметил, что Кармоков скончался в одной из клиник Москвы, сейчас специально созданная республиканская комиссия по организации его похорон занимается вопросом транспортировки тела в Кабардино-Балкарию. Кармоков возглавлял Верховный Совет Кабардино-Балкарии с 1991 по 1993 годы, с января 1994 года по апрель 2000 года был председателем Счетной палаты РФ, также являлся представителем в Совете Федерации от парламента КБР, депутатом Госдумы, советником главы Кабардино-Балкарии.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, казбек коков, совет федерации рф, госдума рф