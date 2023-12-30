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Умер бывший глава Счетной палаты Хачим Кармоков - РИА Новости, 30.12.2023
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18:34 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/karmokov-1919162531.html
Умер бывший глава Счетной палаты Хачим Кармоков
Умер бывший глава Счетной палаты Хачим Кармоков - РИА Новости, 30.12.2023
Умер бывший глава Счетной палаты Хачим Кармоков
Бывший председатель Счетной палаты России и экс-руководитель Верховного совета Кабардино-Балкарии Хачим Кармоков скончался на 83-м году жизни в Москве, сообщил... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:34
2023-12-30T18:34
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НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Бывший председатель Счетной палаты России и экс-руководитель Верховного совета Кабардино-Балкарии Хачим Кармоков скончался на 83-м году жизни в Москве, сообщил глава региона Казбек Коков. "К сожалению, сегодня республика понесла тяжелую утрату. Из жизни ушел видный государственный, политический деятель Кармоков Хачим Мухамедович. Все вы прекрасно знали его, знали, какую роль он внес в развитие республики, становление общества, на разных периодах занимал высокие посты республиканского уровня, долгие годы возглавлял Счетную палату Российской Федерации. Больше скажу, он стоял у истоков, был основателем Счетной палаты. Светлая память Хачиму Мухамедовичу!" - сказал Коков в субботу на заседании правительства КБР. Он отметил, что Кармоков скончался в одной из клиник Москвы, сейчас специально созданная республиканская комиссия по организации его похорон занимается вопросом транспортировки тела в Кабардино-Балкарию. Кармоков возглавлял Верховный Совет Кабардино-Балкарии с 1991 по 1993 годы, с января 1994 года по апрель 2000 года был председателем Счетной палаты РФ, также являлся представителем в Совете Федерации от парламента КБР, депутатом Госдумы, советником главы Кабардино-Балкарии.
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россия, москва, казбек коков, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Москва, Казбек Коков, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Умер бывший глава Счетной палаты Хачим Кармоков

Бывший глава Счетной палаты России Хачим Кармоков умер на 83-м году жизни

© АГН "Москва"Хачим Кармоков
Хачим Кармоков - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© АГН "Москва"
Хачим Кармоков. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Бывший председатель Счетной палаты России и экс-руководитель Верховного совета Кабардино-Балкарии Хачим Кармоков скончался на 83-м году жизни в Москве, сообщил глава региона Казбек Коков.
«
"К сожалению, сегодня республика понесла тяжелую утрату. Из жизни ушел видный государственный, политический деятель Кармоков Хачим Мухамедович. Все вы прекрасно знали его, знали, какую роль он внес в развитие республики, становление общества, на разных периодах занимал высокие посты республиканского уровня, долгие годы возглавлял Счетную палату Российской Федерации. Больше скажу, он стоял у истоков, был основателем Счетной палаты. Светлая память Хачиму Мухамедовичу!" - сказал Коков в субботу на заседании правительства КБР.
Он отметил, что Кармоков скончался в одной из клиник Москвы, сейчас специально созданная республиканская комиссия по организации его похорон занимается вопросом транспортировки тела в Кабардино-Балкарию.
Кармоков возглавлял Верховный Совет Кабардино-Балкарии с 1991 по 1993 годы, с января 1994 года по апрель 2000 года был председателем Счетной палаты РФ, также являлся представителем в Совете Федерации от парламента КБР, депутатом Госдумы, советником главы Кабардино-Балкарии.
 
РоссияМоскваКазбек КоковСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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