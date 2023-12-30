Умер бывший глава Счетной палаты Хачим Кармоков
Бывший глава Счетной палаты России Хачим Кармоков умер на 83-м году жизни
Хачим Кармоков. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Бывший председатель Счетной палаты России и экс-руководитель Верховного совета Кабардино-Балкарии Хачим Кармоков скончался на 83-м году жизни в Москве, сообщил глава региона Казбек Коков.
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"К сожалению, сегодня республика понесла тяжелую утрату. Из жизни ушел видный государственный, политический деятель Кармоков Хачим Мухамедович. Все вы прекрасно знали его, знали, какую роль он внес в развитие республики, становление общества, на разных периодах занимал высокие посты республиканского уровня, долгие годы возглавлял Счетную палату Российской Федерации. Больше скажу, он стоял у истоков, был основателем Счетной палаты. Светлая память Хачиму Мухамедовичу!" - сказал Коков в субботу на заседании правительства КБР.
Он отметил, что Кармоков скончался в одной из клиник Москвы, сейчас специально созданная республиканская комиссия по организации его похорон занимается вопросом транспортировки тела в Кабардино-Балкарию.
Кармоков возглавлял Верховный Совет Кабардино-Балкарии с 1991 по 1993 годы, с января 1994 года по апрель 2000 года был председателем Счетной палаты РФ, также являлся представителем в Совете Федерации от парламента КБР, депутатом Госдумы, советником главы Кабардино-Балкарии.