https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

"Признали даже на Западе". Чего российская экономика добилась в 2023 году

"Признали даже на Западе". Чего российская экономика добилась в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2023

"Признали даже на Западе". Чего российская экономика добилась в 2023 году

Вопреки мрачным западным прогнозам, уходящий год стал вполне успешным для России. Минэкономразвития оценило рост ВВП в 3,5 процента. Президент назвал экономику... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:11

экономика

россия

санкции в отношении россии

производство

ввп

инвестиции

китай

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_821a7d7902a9c39cf92d4efa2b8cef9e.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Вопреки мрачным западным прогнозам, уходящий год стал вполне успешным для России. Минэкономразвития оценило рост ВВП в 3,5 процента. Президент назвал экономику здоровой, отметив успехи отечественного производства, а также укрепление международных связей. Прибыль предприятий увеличилась на 24 процента, причем нефинансовая сфера зарабатывает в разы больше. Итоги 2023-го — в материале РИА Новости.Отыграли падениеСтране удалось не только компенсировать потери 2022-го, но и шагнуть вперед. ВВП сейчас больше, чем до санкционной атаки Запада. Причем, как подчеркнул Путин, на добычу полезных ископаемых пришлось всего два процента роста ВВП, а наибольший вклад — 54 процента — внесли несырьевые отрасли."Главное достижение — увеличение объемов промышленного производства в условиях жестких санкций", — отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов. По данным Росстата, за десять месяцев — 3,5 процента к аналогичному периоду 2022-го. Эксперт приводит в пример черную металлургию: стали выплавили 74 миллиона тонн, а в прошлом году — 71. Этому поспособствовали рост выпуска автомобилей, грузовых и пассажирских вагонов, стабильная ситуация в жилищном строительстве, а также переориентация экспорта продукции металлургических предприятий с Европы на Азию и Африку.За девять месяцев уходящего года прибыль крупных и средних компаний реального сектора перевалила за 26 триллионов рублей и на четверть превысила прошлогоднюю. Предприятия сумели не только сохранить штат, но и инвестировать: во втором квартале инвестиции в основной капитал увеличились на 12,6 процента, в третьем — на 13,3. И добились высокого уровня автономии. "Более половины вложений в реальный сектор осуществляется за счет собственных средств (прибылей) российских предприятий. На втором месте — банковские кредиты, на третьем — средства федерального бюджета", — подчеркивает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Рассчитывать на себяПривлечение средств в экономику — чрезвычайно важная задача. "За 30 лет из России вывели порядка 1,3 триллиона долларов. Этих активов было бы вполне достаточно для долгосрочных инвестиций", — считает Лобода.Из-за санкций и геополитических рисков западного капитала почти не осталось. Эксперты оценивают его долю всего в полпроцента. А развитие предприятий требует средств. "В условиях ухода из России европейских и американских банков, закрытия западного финансового рынка именно внутренние источники инвестиций оказали поддержку реальному сектору", — указывает Хазанов. Финансовые результаты подтвердили жизнеспособность и эффективность самообеспечения. Аналитики отмечают повышение активности на Московской бирже."Главное достижение в финансовой сфере за этот год — рост фондового рынка. "Голубые фишки", в том числе акции банковского сектора, восстанавливались после спада и вели за собой остальные компании. Число россиян с брокерскими счетами достигло 21 миллиона, это более 16 процентов населения", — добавляет Лобода.Правительство вводит программы страхования инвестиционных вложений и разрабатывает новые инвестинструменты. В результате граждане получают приемлемую доходность при минимальных рисках и охотнее выходят на фондовый рынок.Точка ростаПрограмма импортозамещения тоже проявила себя неплохо. За полтора года число компаний в легкой промышленности увеличилось на 80 процентов, производителей мебели — на 30, детских игрушек — на 20. Количество товарных знаков выросло на треть. Вести бизнес в стране оказалось выгодно.При этом государство сохраняет рынок открытым. "Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается, ни от кого. Многие иностранные предприятия, организации, несмотря на давление своих правительств, своих чиновников, заявили, что хотят и дальше работать в нашей стране. Мы это только приветствуем", — сказал Путин. Некоторые корпорации просто сменили названия, другие — переданы менеджменту с правом обратного выкупа. И число иностранных компаний, как ни странно, выросло — с 24,1 тысячи в марте 2022-го до 25,6 тысячи.Помогло расширение контактов со странами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Так, торговля с КНР превзошла целевой показатель (200 миллиардов долларов) почти на десять процентов, товарооборот с Саудовской Аравией вырос на 20 процентов за семь месяцев, с ОАЭ — наполовину за девять месяцев, с Индией — на 20 процентов за восемь месяцев."Пока страны ЕС демонстрируют околонулевой рост экономики и серьезный спад промышленности, Россия показывает самый сильный рывок в условиях санкционного давления Запада", — подытоживает генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика и эффективное исполнение бюджета заложили базу для восстановления позиций рубля. Итоговый дефицит — около миллиарда рублей, всего полпроцента от ВВП. Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира наряду с Китаем, США, Индией и Японией.

https://ria.ru/20231222/ekonomika-1917305423.html

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

россия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, санкции в отношении россии, производство, ввп, инвестиции, китай, индия