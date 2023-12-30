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Путин заявил о привилегированном партнерстве России и Индии - РИА Новости, 30.12.2023
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12:33 30.12.2023 (обновлено: 13:28 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/indiya-1919111930.html
Путин заявил о привилегированном партнерстве России и Индии
Путин заявил о привилегированном партнерстве России и Индии - РИА Новости, 30.12.2023
Путин заявил о привилегированном партнерстве России и Индии
Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающим Новым годом отметил, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения особо... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:33
2023-12-30T13:28
индия
россия
владимир путин
шос
большая двадцатка
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающим Новым годом отметил, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения особо привилегированного партнерства РФ и Индии продолжают динамично развиваться, сообщает пресс-служба Кремля. "В адресованных президенту Республики Индии (Драупади - ред.) Мурму и премьер-министру Республики Индии (Нарендре - ред.) Моди телеграммах отмечается, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией продолжают динамично развиваться: в уходящем году достигнуты исключительно высокие темпы роста товарооборота, успешно воплощались в жизнь совместные проекты в различных сферах", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин высоко оценил итоги индийского председательства в ШОС и G20 и подчеркнул свою убежденность в том, что "Москва и Нью-Дели будут и впредь развивать многоплановые двусторонние связи, эффективно координировать усилия в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях".
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индия, россия, владимир путин, шос, большая двадцатка, новый год
Индия, Россия, Владимир Путин, ШОС, Большая двадцатка, Новый год
Путин заявил о привилегированном партнерстве России и Индии

Путин в поздравлении Моди отметил, что отношения РФ и Индии развиваются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающим Новым годом отметил, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения особо привилегированного партнерства РФ и Индии продолжают динамично развиваться, сообщает пресс-служба Кремля.
"В адресованных президенту Республики Индии (Драупади - ред.) Мурму и премьер-министру Республики Индии (Нарендре - ред.) Моди телеграммах отмечается, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией продолжают динамично развиваться: в уходящем году достигнуты исключительно высокие темпы роста товарооборота, успешно воплощались в жизнь совместные проекты в различных сферах", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин высоко оценил итоги индийского председательства в ШОС и G20 и подчеркнул свою убежденность в том, что "Москва и Нью-Дели будут и впредь развивать многоплановые двусторонние связи, эффективно координировать усилия в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях".
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ИндияРоссияВладимир ПутинШОСБольшая двадцаткаНовый год
 
 
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