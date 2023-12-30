https://ria.ru/20231230/granata-1919168611.html
В Киевской области подросток в ходе конфликта бросил гранату в сверстников
В Киевской области подросток в ходе конфликта бросил гранату в сверстников - РИА Новости, 30.12.2023
В Киевской области подросток в ходе конфликта бросил гранату в сверстников
Подросток в городе Обухов в Киевской области в ходе конфликта бросил гранату в сверстников, состояние потерпевших не уточняется, сообщило местное управление... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T19:09
2023-12-30T19:09
2023-12-30T19:09
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подросток в городе Обухов в Киевской области в ходе конфликта бросил гранату в сверстников, состояние потерпевших не уточняется, сообщило местное управление полиции. "Взорвал гранату и убежал: Полицейские Киевской области задержали злоумышленника... 15-летний правонарушитель во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома, достал взрывное устройство из кармана и бросил", - говорится в публикации на струнце Обуховского районного управления полиции в соцсети Facebook*.Сообщается о начале досудебной проверки по статье "хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". При этом тяжесть ранений, полученных злоумышленником и его знакомыми не сообщается. Ранее депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. Пострадали 26 человек, один из них позже скончался. Позднее полиция завела уголовное дело по статье "теракт".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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происшествия, киевская область, закарпатская область, россия
Происшествия, Киевская область, Закарпатская область, Россия
В Киевской области подросток в ходе конфликта бросил гранату в сверстников
В Киевском Обухове подросток в ходе конфликта бросил гранату в сверстников