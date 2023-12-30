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"Это правда". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 30.12.2023
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12:34 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/general-1919112267.html
"Это правда". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о России
"Это правда". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 30.12.2023
"Это правда". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о России
Россия превосходит Украину в производстве вооружения, особенно ракетных снарядов, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:34
2023-12-30T12:34
политика
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сергей кривонос
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия превосходит Украину в производстве вооружения, особенно ракетных снарядов, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".&quot;Что насчет способностей россиян, к сожалению, я буду говорить непопулярные вещи, но они должны быть правдивыми, и это не паника, это не негатив, а действительность. В войне нужно говорить правду&quot;, — отметил военный.Он утверждает, что, несмотря на ложь украинцам о том, что Россия не может производить достаточно вооружения для своей армии, одна российская производственная компания сумела поставить российским войскам более тысячи крылатых ракет, чего не способны сделать предприятия на Украине.Бывший генерал раскритиковал украинских чиновников за то, что они больше заботятся о политике, а не помогают своим вооруженным силам.&quot;Делать вид, что ничего не произошло или не то время, приводит к тому, что гибнут люди, а ситуация не меняется. Наш противник профессионально подготовлен и знает, когда и как наносить удары&quot;, — резюмировал Кривонос.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231230/strakh-1919100821.html
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политика, украина, сергей кривонос, россия, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, киев
Политика, Украина, Сергей Кривонос, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Киев
"Это правда". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о России

Генерал ВСУ Кривонос признал превосходство России в производстве крылатых ракет

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия превосходит Украину в производстве вооружения, особенно ракетных снарядов, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
«

"Что насчет способностей россиян, к сожалению, я буду говорить непопулярные вещи, но они должны быть правдивыми, и это не паника, это не негатив, а действительность. В войне нужно говорить правду", — отметил военный.

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Он утверждает, что, несмотря на ложь украинцам о том, что Россия не может производить достаточно вооружения для своей армии, одна российская производственная компания сумела поставить российским войскам более тысячи крылатых ракет, чего не способны сделать предприятия на Украине.
Бывший генерал раскритиковал украинских чиновников за то, что они больше заботятся о политике, а не помогают своим вооруженным силам.
«

"Делать вид, что ничего не произошло или не то время, приводит к тому, что гибнут люди, а ситуация не меняется. Наш противник профессионально подготовлен и знает, когда и как наносить удары", — резюмировал Кривонос.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
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