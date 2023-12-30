https://ria.ru/20231230/gaza-1919088905.html

В сектор Газа в пятницу въехал 81 грузовик с гумпомощью

В сектор Газа в пятницу въехал 81 грузовик с гумпомощью - РИА Новости, 30.12.2023

В сектор Газа в пятницу въехал 81 грузовик с гумпомощью

Через контрольно-пропускные пункты "Керем-Шалом" и "Рафах" в сектор Газа в пятницу въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью, чего "ужасающе недостаточно",... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:17

2023-12-30T08:17

2023-12-30T08:17

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Через контрольно-пропускные пункты "Керем-Шалом" и "Рафах" в сектор Газа в пятницу въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью, чего "ужасающе недостаточно", пишет Times of Israel со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Объем помощи остается ужасающе недостаточным… это невозможная ситуация для людей в секторе Газа… бои должны прекратиться", - приводит газета слова из заявления УКГВ. Отмечается, что израильская сторона по собственным заявлениям успевает осматривать сотни грузовиков в день перед их въездом в анклав, и якобы задержка связана с тем, что работники ООН не успевают выполнять свою работу в том же темпе. Последние, в свою очередь, по данным газеты, возлагают ответственность за невозможность массовой доставки помощи в сектор Газа на израильскую армию в связи с ее воздушной и наземной операциями в анклаве. Газета отмечает, что в период перемирия в сектор Газа каждый день въезжали 200 грузовиков, а до эскалации – порядка 500 грузовиков с помощью. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231229/infektsii-1919067391.html

https://ria.ru/20231229/gaza-1919046534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году