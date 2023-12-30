https://ria.ru/20231230/gaz-1919097345.html

ЕС не поставил точку в вопросе транзита газа через Украину, заявили в МИД

ЕС не поставил точку в вопросе транзита газа через Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2023

ЕС не поставил точку в вопросе транзита газа через Украину, заявили в МИД

В Евросоюзе пока окончательно не поставили точку в вопросе о том, готовы ли там получать российский газ, поступающий транзитом через Украину, заявил в интервью... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:57

2023-12-30T09:57

2023-12-30T09:57

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Евросоюзе пока окончательно не поставили точку в вопросе о том, готовы ли там получать российский газ, поступающий транзитом через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Галузин отметил, что Россия остается "надежным поставщиком природного газа странам, заинтересованным в устойчивых поставках этого наиболее приемлемого с точки зрения экологии ископаемого топлива". "Однако необходимо учитывать складывающиеся реалии. Как известно, в Киеве заявляют об отказе от транзита российского газа в Европу через территорию Украины и о нежелании вести переговоры с Россией о продлении действующего контракта, срок которого истекает 31 декабря 2024 года. Насколько нам известно, европейцы пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе", - сказал замглавы МИД РФ. По его словам, "тему продолжения транзита российского газа в Европу можно будет предметно обсуждать после того, как у "Газпрома" появятся конкретные предложения от потенциальных покупателей "голубого топлива".

https://ria.ru/20231227/gaz-1918358281.html

https://ria.ru/20231109/gaz-1908460121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, россия, европа, михаил галузин, евросоюз, нафтогаз украины, газпром