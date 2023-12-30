Рейтинг@Mail.ru
ЕС не поставил точку в вопросе транзита газа через Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/gaz-1919097345.html
ЕС не поставил точку в вопросе транзита газа через Украину, заявили в МИД
ЕС не поставил точку в вопросе транзита газа через Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2023
ЕС не поставил точку в вопросе транзита газа через Украину, заявили в МИД
В Евросоюзе пока окончательно не поставили точку в вопросе о том, готовы ли там получать российский газ, поступающий транзитом через Украину, заявил в интервью... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:57
2023-12-30T09:57
экономика
украина
россия
европа
михаил галузин
евросоюз
нафтогаз украины
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747071018_0:59:3020:1758_1920x0_80_0_0_9eba5626b9770a7b7a6f98a8aeee0e4e.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Евросоюзе пока окончательно не поставили точку в вопросе о том, готовы ли там получать российский газ, поступающий транзитом через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Галузин отметил, что Россия остается "надежным поставщиком природного газа странам, заинтересованным в устойчивых поставках этого наиболее приемлемого с точки зрения экологии ископаемого топлива". "Однако необходимо учитывать складывающиеся реалии. Как известно, в Киеве заявляют об отказе от транзита российского газа в Европу через территорию Украины и о нежелании вести переговоры с Россией о продлении действующего контракта, срок которого истекает 31 декабря 2024 года. Насколько нам известно, европейцы пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе", - сказал замглавы МИД РФ. По его словам, "тему продолжения транзита российского газа в Европу можно будет предметно обсуждать после того, как у "Газпрома" появятся конкретные предложения от потенциальных покупателей "голубого топлива".
https://ria.ru/20231227/gaz-1918358281.html
https://ria.ru/20231109/gaz-1908460121.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747071018_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_54d3bdffe9ea46db4f3bfac4b04c5b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, европа, михаил галузин, евросоюз, нафтогаз украины, газпром
Экономика, Украина, Россия, Европа, Михаил Галузин, Евросоюз, Нафтогаз Украины, Газпром
ЕС не поставил точку в вопросе транзита газа через Украину, заявили в МИД

МИД: ЕС не поставил точку в вопросе отказа от транзита газа через Украину

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Евросоюзе пока окончательно не поставили точку в вопросе о том, готовы ли там получать российский газ, поступающий транзитом через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России
27 декабря, 07:38
Галузин отметил, что Россия остается "надежным поставщиком природного газа странам, заинтересованным в устойчивых поставках этого наиболее приемлемого с точки зрения экологии ископаемого топлива".
«
"Однако необходимо учитывать складывающиеся реалии. Как известно, в Киеве заявляют об отказе от транзита российского газа в Европу через территорию Украины и о нежелании вести переговоры с Россией о продлении действующего контракта, срок которого истекает 31 декабря 2024 года. Насколько нам известно, европейцы пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе", - сказал замглавы МИД РФ.
По его словам, "тему продолжения транзита российского газа в Европу можно будет предметно обсуждать после того, как у "Газпрома" появятся конкретные предложения от потенциальных покупателей "голубого топлива".
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Украина намерена поставлять Австрии российский газ без контракта на транзит
9 ноября, 17:11
 
ЭкономикаУкраинаРоссияЕвропаМихаил ГалузинЕвросоюзНафтогаз УкраиныГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала