Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал расширять систему гарантий для дальневосточников - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 30.12.2023 (обновлено: 10:29 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/garantii-1919093949.html
Слуцкий призвал расширять систему гарантий для дальневосточников
Слуцкий призвал расширять систему гарантий для дальневосточников - РИА Новости, 30.12.2023
Слуцкий призвал расширять систему гарантий для дальневосточников
Лидер ЛДПР и кандидат от партии на президентские выборы в РФ Леонид Слуцкий, находясь с поездкой на Чукотке, заявил, что его президентская платформа будет... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:16
2023-12-30T10:29
леонид слуцкий (политик)
политика
чукотка
анадырь
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР и кандидат от партии на президентские выборы в РФ Леонид Слуцкий, находясь с поездкой на Чукотке, заявил, что его президентская платформа будет сложена из предложений жителей регионов России, отметив при этом, что гарантии для дальневосточников надо расширять. "Моя президентская платформа будет сложена из предложений жителей регионов России. И вот мы в Анадыре встречаемся с людьми, с предпринимателями, чтобы подготовить предложения в нашу программу, в которой отдельное место займёт Дальний Восток", - написал он в своем Telegram-канале. Кандидат считает, что нужно расширять систему гарантий для дальневосточников. "В Анадыре, в других городах и посёлках Дальнего Востока и всей страны должна быть удобная инфраструктура, возможности для воспитания детей, качественное питание и образование", - добавил депутат. Слуцкий отметил, что сейчас в ходе поездки собираются предложения и создается фундамент для долгой работы партии. "Чукотка – особый край, где живут мужественные люди, очень сильные, очень добрые, которые многого добились в непростых условиях. Приглашаю министров, руководителей ведомств посетить Чукотку. Сегодня очень важно быть ближе к людям, решать их проблемы", - заключил он. По словам Слуцкого, как отмечается в сообщении пресс-службы ЛДПР, в программу войдёт не только развитие инфраструктурных проектов, но и расширение гарантий для дальневосточников, адресная поддержка семей, в том числе бесплатный проезд для детей и родителей к местам летнего отдыха, поддержка талантливых выпускников и другие востребованные направления помощи.В рамках поездки Слуцкий посетил Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в котором живут дети, находящиеся в сложных жизненных ситуациях. Лидер партии поздравил воспитанников и сотрудников центра с наступающим Новым годом.Также делегация ЛДПР осмотрела тепличный комбинат "Живая зелень", где в суровых погодных условиях Крайнего Севера на специальных грядках выращивают зелень для местных жителей.Кроме того, прошла встреча с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым и представителями Чукотского регионального отделения ЛДПР.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от Новых людей.
https://ria.ru/20231220/mtor-1916853558.html
https://ria.ru/20231226/ldpr-1918187354.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915801945.html
чукотка
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид слуцкий (политик), политика, чукотка, анадырь, лдпр
Леонид Слуцкий (политик), Политика, Чукотка, Анадырь, ЛДПР
Слуцкий призвал расширять систему гарантий для дальневосточников

Слуцкий на Чукотке призвал расширять систему гарантий для дальневосточников

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР и кандидат от партии на президентские выборы в РФ Леонид Слуцкий, находясь с поездкой на Чукотке, заявил, что его президентская платформа будет сложена из предложений жителей регионов России, отметив при этом, что гарантии для дальневосточников надо расширять.
"Моя президентская платформа будет сложена из предложений жителей регионов России. И вот мы в Анадыре встречаемся с людьми, с предпринимателями, чтобы подготовить предложения в нашу программу, в которой отдельное место займёт Дальний Восток", - написал он в своем Telegram-канале.
Кандидат считает, что нужно расширять систему гарантий для дальневосточников.
"В Анадыре, в других городах и посёлках Дальнего Востока и всей страны должна быть удобная инфраструктура, возможности для воспитания детей, качественное питание и образование", - добавил депутат.
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Определены четыре площадки для международной ТОР на Дальнем Востоке
20 декабря, 05:58
Слуцкий отметил, что сейчас в ходе поездки собираются предложения и создается фундамент для долгой работы партии.
"Чукотка – особый край, где живут мужественные люди, очень сильные, очень добрые, которые многого добились в непростых условиях. Приглашаю министров, руководителей ведомств посетить Чукотку. Сегодня очень важно быть ближе к людям, решать их проблемы", - заключил он.
По словам Слуцкого, как отмечается в сообщении пресс-службы ЛДПР, в программу войдёт не только развитие инфраструктурных проектов, но и расширение гарантий для дальневосточников, адресная поддержка семей, в том числе бесплатный проезд для детей и родителей к местам летнего отдыха, поддержка талантливых выпускников и другие востребованные направления помощи.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР
26 декабря, 14:25
В рамках поездки Слуцкий посетил Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в котором живут дети, находящиеся в сложных жизненных ситуациях. Лидер партии поздравил воспитанников и сотрудников центра с наступающим Новым годом.
Также делегация ЛДПР осмотрела тепличный комбинат "Живая зелень", где в суровых погодных условиях Крайнего Севера на специальных грядках выращивают зелень для местных жителей.
Кроме того, прошла встреча с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым и представителями Чукотского регионального отделения ЛДПР.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от Новых людей.
Заводите детей. Путин о льготных тарифах на авиаперевозки - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год
14 декабря, 14:49
 
Леонид Слуцкий (политик)ПолитикаЧукоткаАнадырьЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала