https://ria.ru/20231230/garantii-1919093949.html

Слуцкий призвал расширять систему гарантий для дальневосточников

Слуцкий призвал расширять систему гарантий для дальневосточников - РИА Новости, 30.12.2023

Слуцкий призвал расширять систему гарантий для дальневосточников

Лидер ЛДПР и кандидат от партии на президентские выборы в РФ Леонид Слуцкий, находясь с поездкой на Чукотке, заявил, что его президентская платформа будет... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:16

2023-12-30T09:16

2023-12-30T10:29

леонид слуцкий (политик)

политика

чукотка

анадырь

лдпр

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР и кандидат от партии на президентские выборы в РФ Леонид Слуцкий, находясь с поездкой на Чукотке, заявил, что его президентская платформа будет сложена из предложений жителей регионов России, отметив при этом, что гарантии для дальневосточников надо расширять. "Моя президентская платформа будет сложена из предложений жителей регионов России. И вот мы в Анадыре встречаемся с людьми, с предпринимателями, чтобы подготовить предложения в нашу программу, в которой отдельное место займёт Дальний Восток", - написал он в своем Telegram-канале. Кандидат считает, что нужно расширять систему гарантий для дальневосточников. "В Анадыре, в других городах и посёлках Дальнего Востока и всей страны должна быть удобная инфраструктура, возможности для воспитания детей, качественное питание и образование", - добавил депутат. Слуцкий отметил, что сейчас в ходе поездки собираются предложения и создается фундамент для долгой работы партии. "Чукотка – особый край, где живут мужественные люди, очень сильные, очень добрые, которые многого добились в непростых условиях. Приглашаю министров, руководителей ведомств посетить Чукотку. Сегодня очень важно быть ближе к людям, решать их проблемы", - заключил он. По словам Слуцкого, как отмечается в сообщении пресс-службы ЛДПР, в программу войдёт не только развитие инфраструктурных проектов, но и расширение гарантий для дальневосточников, адресная поддержка семей, в том числе бесплатный проезд для детей и родителей к местам летнего отдыха, поддержка талантливых выпускников и другие востребованные направления помощи.В рамках поездки Слуцкий посетил Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в котором живут дети, находящиеся в сложных жизненных ситуациях. Лидер партии поздравил воспитанников и сотрудников центра с наступающим Новым годом.Также делегация ЛДПР осмотрела тепличный комбинат "Живая зелень", где в суровых погодных условиях Крайнего Севера на специальных грядках выращивают зелень для местных жителей.Кроме того, прошла встреча с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым и представителями Чукотского регионального отделения ЛДПР.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от Новых людей.

https://ria.ru/20231220/mtor-1916853558.html

https://ria.ru/20231226/ldpr-1918187354.html

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чукотка

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), политика, чукотка, анадырь, лдпр