https://ria.ru/20231230/fmba-1919178891.html
ФМБА помогает пострадавшим в Белгороде, заявила Скворцова
ФМБА помогает пострадавшим в Белгороде, заявила Скворцова - РИА Новости, 30.12.2023
ФМБА помогает пострадавшим в Белгороде, заявила Скворцова
Специалисты Федерального медико-биологического агентства привлечены для спасения пострадавших в Белгороде, при необходимости они могут провести операции в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:26
2023-12-30T20:26
2023-12-30T20:26
специальная военная операция на украине
массированный обстрел центра белгорода
белгород
россия
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства привлечены для спасения пострадавших в Белгороде, при необходимости они могут провести операции в полевых условиях, заявила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова. Ранее сообщалось, что 14 человек, том числе трое детей погибли в результате украинского обстрела центра Белгорода, 108 ранены. "Для спасения пострадавших в Белгороде привлечены специалисты сводного медицинского отряда ФМБА России. Медицинский спецназ ФМБА - это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, другие профильные специалисты", - сказала Скворцова.Она отметила, что отряд имеет в своем распоряжении реанимобили, операционные на колесах, перевязочные - для оказания первой помощи раненым, при необходимости - проведения операций в полевых условиях и транспортировки их в стационары.
белгород
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Заявление Минобороны РФ после ударов по Белгороду
Минобороны РФ
2023-12-30T20:26
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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массированный обстрел центра белгорода, белгород, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), видео
Специальная военная операция на Украине, Массированный обстрел центра Белгорода, Белгород, Россия, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
ФМБА помогает пострадавшим в Белгороде, заявила Скворцова
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства привлечены для спасения пострадавших в Белгороде, при необходимости они могут провести операции в полевых условиях, заявила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
2023-12-30T20:26
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PT1M12S
ФМБА помогает пострадавшим в Белгороде, заявила Скворцова
Скворцова: специалисты ФМБА привлечены для помощи пострадавшим в Белгороде
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства привлечены для спасения пострадавших в Белгороде, при необходимости они могут провести операции в полевых условиях, заявила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
Ранее сообщалось, что 14 человек, том числе трое детей погибли в результате украинского обстрела центра Белгорода, 108 ранены.
«
"Для спасения пострадавших в Белгороде привлечены специалисты сводного медицинского отряда ФМБА России. Медицинский спецназ ФМБА - это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, другие профильные специалисты", - сказала Скворцова.
Она отметила, что отряд имеет в своем распоряжении реанимобили, операционные на колесах, перевязочные - для оказания первой помощи раненым, при необходимости - проведения операций в полевых условиях и транспортировки их в стационары.