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ФМБА помогает пострадавшим в Белгороде, заявила Скворцова

ФМБА помогает пострадавшим в Белгороде, заявила Скворцова - РИА Новости, 30.12.2023

ФМБА помогает пострадавшим в Белгороде, заявила Скворцова

Специалисты Федерального медико-биологического агентства привлечены для спасения пострадавших в Белгороде, при необходимости они могут провести операции в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:26

2023-12-30T20:26

2023-12-30T20:26

специальная военная операция на украине

массированный обстрел центра белгорода

белгород

россия

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства привлечены для спасения пострадавших в Белгороде, при необходимости они могут провести операции в полевых условиях, заявила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова. Ранее сообщалось, что 14 человек, том числе трое детей погибли в результате украинского обстрела центра Белгорода, 108 ранены. "Для спасения пострадавших в Белгороде привлечены специалисты сводного медицинского отряда ФМБА России. Медицинский спецназ ФМБА - это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, другие профильные специалисты", - сказала Скворцова.Она отметила, что отряд имеет в своем распоряжении реанимобили, операционные на колесах, перевязочные - для оказания первой помощи раненым, при необходимости - проведения операций в полевых условиях и транспортировки их в стационары.

белгород

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Минобороны РФ после ударов по Белгороду Минобороны РФ 2023-12-30T20:26 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

массированный обстрел центра белгорода, белгород, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), видео