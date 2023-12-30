https://ria.ru/20231230/fiasko-1919080384.html

Небензя пообещал "плохие новости" для Запада и Украины

Небензя пообещал "плохие новости" для Запада и Украины - РИА Новости, 30.12.2023

Небензя пообещал "плохие новости" для Запада и Украины

Военные планы Киева потерпели фиаско, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя, пообещав киевскому режиму и его западным... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T04:21

2023-12-30T04:21

2023-12-30T04:21

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украина

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Военные планы Киева потерпели фиаско, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя, пообещав киевскому режиму и его западным покровителям "самые плохие новости" в ближайшее время."Вывод всего один. И для наших недругов он неутешителен. Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее", - сказал Небензя."Совершенно очевидно, что ставка на решение украинского кризиса на поле боя оказалась ошибочной и провальной и военная победа над Россией - цель абсолютно недостижимая", - подчеркнул дипломат.Как указал Небензя, исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, безусловно, будут устранены - либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.Время истекаетВремя киевского режима стремительно истекает, мирным же украинцам, украинскому языку и культуре ничто не угрожает, заявил также постпред. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатических инструментов разрешения украинского кризиса, "дав украинскому руководству прекрасный шанс сохранить свою территориальную целостность (разумеется, без Крыма, еще в 2014 году решившего стать частью России) и жизни сотен тысяч своих граждан"."Это было в марте-апреле 2022 года. То, что это был прекрасный вариант для Украины, на днях признал украинский переговорщик Александр Чалый. А то, что воспользоваться им киевскому режиму не дали лондонские и вашингтонские хозяева, сегодня уже стало подтвержденным фактом", - сказал Небензя.Постпред также обратил внимание на то, что "глава киевской хунты после этого зачем-то еще и подписал указ, прямо запрещающий ему переговоры с российским руководством"."Указ этот до сих пор в силе, о чем стараются не вспоминать те, кто упрекает нас в нежелании вести переговоры. Так что время для киевского режима стремительно истекает. Его будущее - действительно под серьезной угрозой", - подчеркнул Небензя."Никаких сомненийПри этом Небензя отверг безапелляционные обвинения западных стран в якобы ударах по гражданской инфраструктуре Украины. "Если сегодня и есть о чем поговорить, так это исключительно о действиях украинских систем ПВО, размещаемой в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права. На этот счет давно уже нет никаких сомнений у пользователей украинских соцсетей, прямо предупреждающих об этом своих сограждан", - сказал дипломат.По его словам, они же размещают все новые и новые видеоролики о том, как российские ракеты и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры и складам вооружений, вызывая характерную детонацию, а ракеты украинской ПВО, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты, "либо ущерб причиняют обломки, падающие в жилых районах исключительно из-за размещения в них систем украинской ПВО"."Так было со Спасо-Преображенским собором в Одессе, разрушение которого пытались приписать России, так было и сегодня утром в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепропетровске и других городах, откуда пришла информация о человеческих жертвах", - подчеркнул Небензя.Если бы не работа украинской системы ПВО, жертв среди мирных украинцев не было, указал Небензя, пояснив, что украинские ракеты, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты."Не нарушай Украина международного гуманитарного права, жертв не было бы, несмотря на действительно массированный удар, нанесенный воздушно-космическими силами России вчера и сегодня по военным объектам по всей Украине", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20231230/podpole-1919077597.html

https://ria.ru/20231230/zelenskaya-1919076597.html

https://ria.ru/20231230/obekt-1919075385.html

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россия, украина, киев, василий небензя, александр чалый, оон, нато, евромайдан, в мире