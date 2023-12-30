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В МИД рассказали о проекте соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Египта - РИА Новости, 30.12.2023
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09:35 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/eaes-1919095737.html
В МИД рассказали о проекте соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Египта
В МИД рассказали о проекте соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Египта - РИА Новости, 30.12.2023
В МИД рассказали о проекте соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Египта
Проект соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится в высокой степени готовности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:35
2023-12-30T09:35
экономика
россия
египет
дмитрий биричевский
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Проект соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится в высокой степени готовности, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "На данный момент можно сказать, что проект соглашения о свободной торговле находится в высокой степени готовности, все стороны настроены на завершение переговорного процесса", - сказал он в интервью агентству. Биричевский отметил, что работа над подобного рода соглашениями требует комплексного и скрупулезного подхода, так как затрагивает торгово-экономические интересы сразу шести стран, включая евразийскую пятерку. "В таких вопросах спешки быть не должно. Акцент делается не на сроках подписания, а, прежде всего, на качестве и детальном изучении всех модальностей будущей торговой сделки для достижения взаимовыгодного баланса", - указал он. В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится "на весьма продвинутой стадии", отметив, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы как можно скорее выйти на подписание документа.
https://ria.ru/20230822/egipet-1891583264.html
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экономика, россия, египет, дмитрий биричевский, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Египет, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
В МИД рассказали о проекте соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Египта

МИД рассказал о работе над проектом договора о свободной торговле ЕАЭС и Египта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Проект соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится в высокой степени готовности, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"На данный момент можно сказать, что проект соглашения о свободной торговле находится в высокой степени готовности, все стороны настроены на завершение переговорного процесса", - сказал он в интервью агентству.
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Биричевский отметил, что работа над подобного рода соглашениями требует комплексного и скрупулезного подхода, так как затрагивает торгово-экономические интересы сразу шести стран, включая евразийскую пятерку.
«
"В таких вопросах спешки быть не должно. Акцент делается не на сроках подписания, а, прежде всего, на качестве и детальном изучении всех модальностей будущей торговой сделки для достижения взаимовыгодного баланса", - указал он.
В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится "на весьма продвинутой стадии", отметив, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы как можно скорее выйти на подписание документа.
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ЭкономикаРоссияЕгипетДмитрий БиричевскийВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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