https://ria.ru/20231230/eaes-1919095737.html

В МИД рассказали о проекте соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Египта

В МИД рассказали о проекте соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Египта - РИА Новости, 30.12.2023

В МИД рассказали о проекте соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Египта

Проект соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится в высокой степени готовности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:35

2023-12-30T09:35

2023-12-30T09:35

экономика

россия

египет

дмитрий биричевский

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Проект соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится в высокой степени готовности, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "На данный момент можно сказать, что проект соглашения о свободной торговле находится в высокой степени готовности, все стороны настроены на завершение переговорного процесса", - сказал он в интервью агентству. Биричевский отметил, что работа над подобного рода соглашениями требует комплексного и скрупулезного подхода, так как затрагивает торгово-экономические интересы сразу шести стран, включая евразийскую пятерку. "В таких вопросах спешки быть не должно. Акцент делается не на сроках подписания, а, прежде всего, на качестве и детальном изучении всех модальностей будущей торговой сделки для достижения взаимовыгодного баланса", - указал он. В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится "на весьма продвинутой стадии", отметив, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы как можно скорее выйти на подписание документа.

https://ria.ru/20230822/egipet-1891583264.html

https://ria.ru/20231225/torgovlya-1918046947.html

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, египет, дмитрий биричевский, владимир путин, евразийский экономический союз