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В Ивановской области произошло ДТП с тепловозом и легковушкой
В Ивановской области произошло ДТП с тепловозом и легковушкой - РИА Новости, 30.12.2023
В Ивановской области произошло ДТП с тепловозом и легковушкой
Тепловоз и легковой автомобиль столкнулись в Ивановской области, пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:48
2023-12-30T16:48
2023-12-30T16:48
происшествия
авто
ивановская область
тейковский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 30 дек – РИА Новости. Тепловоз и легковой автомобиль столкнулись в Ивановской области, пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщило ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в 14.43 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Тейковском районе недалеко от озера Рубское. "По прибытии к месту вызова выяснилось, что произошло столкновение тепловоза (без вагонов), следовавшего по маршруту Иваново-Беляково, и легкового автомобиля Kia", - информирует ГУ МЧС в своем Telegram-канале. Уточняется, что пожарные деблокировали одного человека. "Всего в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей (двое 2012 года рождения и один 2010 года рождения). Все пострадавшие госпитализированы в ОКБ города Иваново", - отмечает ведомство. По данным ГУ МЧС, задержка в движении тепловоза составит 30 минут. Задержек в движении других поездов не последует, так как железнодорожная ветка является малоиспользуемой.
https://ria.ru/20231230/dtp-1919121033.html
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ивановская область
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происшествия, авто, ивановская область, тейковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Ивановская область, Тейковский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области произошло ДТП с тепловозом и легковушкой
В Ивановской области произошло ДТП с тепловозом и легковушкой, пятеро пострадали