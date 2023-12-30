https://ria.ru/20231230/dtp-1919144960.html

В Ивановской области произошло ДТП с тепловозом и легковушкой

В Ивановской области произошло ДТП с тепловозом и легковушкой - РИА Новости, 30.12.2023

В Ивановской области произошло ДТП с тепловозом и легковушкой

Тепловоз и легковой автомобиль столкнулись в Ивановской области, пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:48

2023-12-30T16:48

2023-12-30T16:48

происшествия

авто

ивановская область

тейковский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 30 дек – РИА Новости. Тепловоз и легковой автомобиль столкнулись в Ивановской области, пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщило ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в 14.43 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Тейковском районе недалеко от озера Рубское. "По прибытии к месту вызова выяснилось, что произошло столкновение тепловоза (без вагонов), следовавшего по маршруту Иваново-Беляково, и легкового автомобиля Kia", - информирует ГУ МЧС в своем Telegram-канале. Уточняется, что пожарные деблокировали одного человека. "Всего в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей (двое 2012 года рождения и один 2010 года рождения). Все пострадавшие госпитализированы в ОКБ города Иваново", - отмечает ведомство. По данным ГУ МЧС, задержка в движении тепловоза составит 30 минут. Задержек в движении других поездов не последует, так как железнодорожная ветка является малоиспользуемой.

https://ria.ru/20231230/dtp-1919121033.html

https://ria.ru/20231229/delo-1919019017.html

ивановская область

тейковский район

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происшествия, авто, ивановская область, тейковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)