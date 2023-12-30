https://ria.ru/20231230/dtp-1919124477.html
На Урале водитель сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами
На Урале водитель сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами - РИА Новости, 30.12.2023
На Урале водитель сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами
Водитель кроссовера около города Камышлов насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине, сообщает областная... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:28
2023-12-30T14:28
2023-12-30T14:37
происшествия
авто
камышлов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Водитель кроссовера около города Камышлов насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине, сообщает областная Госавтоинспекция. По данным ведомства, утром в субботу на 7 километре дороги западного подъезда к Камышлову водитель Nissan Qashqai наехал на ребенка, перебегающего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. "От полученных травм 12-летняя девочка-пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Сотрудниками Госавтоиспекции установлено, что несовершеннолетняя проживала в селе Обуховское, направлялась в магазин за мандаринами", - говорится в сообщении. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20231228/zhenschina-1918831297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, камышлов
Происшествия, Авто, Камышлов
На Урале водитель сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами
На Урале водитель насмерть сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Водитель кроссовера около города Камышлов насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине, сообщает областная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, утром в субботу на 7 километре дороги западного подъезда к Камышлову водитель Nissan Qashqai наехал на ребенка, перебегающего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.
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"От полученных травм 12-летняя девочка-пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Сотрудниками Госавтоиспекции установлено, что несовершеннолетняя проживала в селе Обуховское, направлялась в магазин за мандаринами", - говорится в сообщении.
По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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