https://ria.ru/20231230/dtp-1919124477.html

На Урале водитель сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами

На Урале водитель сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами - РИА Новости, 30.12.2023

На Урале водитель сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами

Водитель кроссовера около города Камышлов насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине, сообщает областная... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:28

2023-12-30T14:28

2023-12-30T14:37

происшествия

авто

камышлов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Водитель кроссовера около города Камышлов насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине, сообщает областная Госавтоинспекция. По данным ведомства, утром в субботу на 7 километре дороги западного подъезда к Камышлову водитель Nissan Qashqai наехал на ребенка, перебегающего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. "От полученных травм 12-летняя девочка-пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Сотрудниками Госавтоиспекции установлено, что несовершеннолетняя проживала в селе Обуховское, направлялась в магазин за мандаринами", - говорится в сообщении. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20231228/zhenschina-1918831297.html

https://ria.ru/20231226/avariya-1918279701.html

камышлов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, камышлов