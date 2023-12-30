https://ria.ru/20231230/dtp-1919121033.html
В ДТП на Ставрополье погибли два человека
В ДТП на Ставрополье погибли два человека - РИА Новости, 30.12.2023
В ДТП на Ставрополье погибли два человека
Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Александровском округе Ставропольского края, сообщает РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:59
2023-12-30T13:59
2023-12-30T13:59
происшествия
ставрополь
ставропольский край
александровское
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ПЯТИГОРСК, 30 дек – РИА Новости. Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Александровском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло сегодня около 07.00 мск на 47-м километре автодороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды. "Водитель автомобиля Лада Гранта, совершая обгон, не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2109. В результате погибли водитель и пассажирка "девятки", 22-летние жители Ставрополя. Водитель и пассажир Гранты (жители Грачевского округа) с тяжёлыми травмами доставлены в реанимацию", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавший 21-летний водитель Гранты водительского удостоверения не получал, права управления не имеет. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. "По факту автоаварии проводится проверка", – заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20231229/ministr-1919004821.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, александровское
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Александровское
В ДТП на Ставрополье погибли два человека
В ДТП на Ставрополье погибли два человека, еще двое пострадали
ПЯТИГОРСК, 30 дек – РИА Новости.
Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Александровском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале
.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня около 07.00 мск на 47-м километре автодороги Ставрополь
- Александровское
- Минеральные Воды
.
"Водитель автомобиля Лада Гранта, совершая обгон, не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2109. В результате погибли водитель и пассажирка "девятки", 22-летние жители Ставрополя. Водитель и пассажир Гранты (жители Грачевского округа) с тяжёлыми травмами доставлены в реанимацию", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пострадавший 21-летний водитель Гранты водительского удостоверения не получал, права управления не имеет. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения.
"По факту автоаварии проводится проверка", – заключили в ведомстве.
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