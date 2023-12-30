https://ria.ru/20231230/dtp-1919121033.html

В ДТП на Ставрополье погибли два человека

В ДТП на Ставрополье погибли два человека - РИА Новости, 30.12.2023

В ДТП на Ставрополье погибли два человека

Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Александровском округе Ставропольского края, сообщает РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:59

2023-12-30T13:59

2023-12-30T13:59

происшествия

ставрополь

ставропольский край

александровское

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ПЯТИГОРСК, 30 дек – РИА Новости. Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Александровском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло сегодня около 07.00 мск на 47-м километре автодороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды. "Водитель автомобиля Лада Гранта, совершая обгон, не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2109. В результате погибли водитель и пассажирка "девятки", 22-летние жители Ставрополя. Водитель и пассажир Гранты (жители Грачевского округа) с тяжёлыми травмами доставлены в реанимацию", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавший 21-летний водитель Гранты водительского удостоверения не получал, права управления не имеет. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. "По факту автоаварии проводится проверка", – заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20231229/ministr-1919004821.html

ставрополь

ставропольский край

александровское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставрополь, ставропольский край, александровское