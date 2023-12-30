https://ria.ru/20231230/dtp-1919094516.html

В ДТП под Саратовом погибли два человека

В ДТП под Саратовом погибли два человека - РИА Новости, 30.12.2023

В ДТП под Саратовом погибли два человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:23

2023-12-30T09:23

2023-12-30T09:23

происшествия

саратовская область

гибдд мвд рф

пугачевский район

авто

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло вблизи села Смелость Пугачевского района в 6.35 (5.35 мск). "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1982 года рождения и ВАЗ-2111 под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пассажир из ВАЗ-2114 - мужчина, данные уточняются - погиб, водитель и пассажир 14 лет из ВАЗ-2114 и два пассажира из ВАЗ-2111 были доставлены в медучреждение... Позднее пассажир ВАЗ-2111 мужчина 1985 года рождения скончался в медицинском учреждении", - сказали журналистам в пресс-службе управления. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются.

https://ria.ru/20231229/dtp-1919014801.html

https://ria.ru/20231229/delo-1919019017.html

саратовская область

пугачевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область, гибдд мвд рф, пугачевский район, авто