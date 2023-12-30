https://ria.ru/20231230/dtp-1919094516.html
В ДТП под Саратовом погибли два человека
В ДТП под Саратовом погибли два человека - РИА Новости, 30.12.2023
В ДТП под Саратовом погибли два человека
Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:23
2023-12-30T09:23
2023-12-30T09:23
происшествия
саратовская область
гибдд мвд рф
пугачевский район
авто
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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло вблизи села Смелость Пугачевского района в 6.35 (5.35 мск). "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1982 года рождения и ВАЗ-2111 под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пассажир из ВАЗ-2114 - мужчина, данные уточняются - погиб, водитель и пассажир 14 лет из ВАЗ-2114 и два пассажира из ВАЗ-2111 были доставлены в медучреждение... Позднее пассажир ВАЗ-2111 мужчина 1985 года рождения скончался в медицинском учреждении", - сказали журналистам в пресс-службе управления. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются.
https://ria.ru/20231229/dtp-1919014801.html
https://ria.ru/20231229/delo-1919019017.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратовская область, гибдд мвд рф, пугачевский район, авто
Происшествия, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ, Пугачевский район, Авто
В ДТП под Саратовом погибли два человека
В ДТП под Саратовом погибли два человека, еще трое пострадали
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло вблизи села Смелость Пугачевского района
в 6.35 (5.35 мск).
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"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1982 года рождения и ВАЗ-2111 под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пассажир из ВАЗ-2114 - мужчина, данные уточняются - погиб, водитель и пассажир 14 лет из ВАЗ-2114 и два пассажира из ВАЗ-2111 были доставлены в медучреждение... Позднее пассажир ВАЗ-2111 мужчина 1985 года рождения скончался в медицинском учреждении", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются.
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