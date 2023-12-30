https://ria.ru/20231230/drony-1919126130.html
Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны
Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны - РИА Новости, 30.12.2023
Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны
Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство. Об этом... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:46
2023-12-30T14:46
2023-12-30T14:46
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897814480_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50f87a2cd844c6da496e93342a0f5070.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство. Об этом ведомство сообщает в своем в Telegram-канале."Росавиация впервые в истории российской гражданской авиации выдала сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 килограмм. Документы получены на два сельскохозяйственных дрона - им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что дроны массой менее 30 килограмм не нуждаются в подобном сертификате. Кроме того, Росавиация сообщает, что весь процесс получения документов, от подачи заявления до вручения сертификатов, занял около месяца.
https://ria.ru/20231229/vertolet-1919037602.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897814480_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e140a3cf9f8f9a13c8d9f1e3d3d055e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны
Росавиация выдала сертификаты летной годности на сельскохозяйственные дроны
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство. Об этом ведомство сообщает в своем в Telegram-канале
.
"Росавиация впервые в истории российской гражданской авиации выдала сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 килограмм. Документы получены на два сельскохозяйственных дрона - им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дроны массой менее 30 килограмм не нуждаются в подобном сертификате. Кроме того, Росавиация сообщает, что весь процесс получения документов, от подачи заявления до вручения сертификатов, занял около месяца.
Росавиация одобрила новую модель вертолета