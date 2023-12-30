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Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны - РИА Новости, 30.12.2023
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14:46 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/drony-1919126130.html
Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны
Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны - РИА Новости, 30.12.2023
Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны
Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство. Об этом... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:46
2023-12-30T14:46
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство. Об этом ведомство сообщает в своем в Telegram-канале."Росавиация впервые в истории российской гражданской авиации выдала сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 килограмм. Документы получены на два сельскохозяйственных дрона - им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что дроны массой менее 30 килограмм не нуждаются в подобном сертификате. Кроме того, Росавиация сообщает, что весь процесс получения документов, от подачи заявления до вручения сертификатов, занял около месяца.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны

Росавиация выдала сертификаты летной годности на сельскохозяйственные дроны

© iStock.com / sarawuth702Дрон опрыскивает поле
Дрон опрыскивает поле - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© iStock.com / sarawuth702
Дрон опрыскивает поле. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство. Об этом ведомство сообщает в своем в Telegram-канале.
"Росавиация впервые в истории российской гражданской авиации выдала сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 килограмм. Документы получены на два сельскохозяйственных дрона - им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дроны массой менее 30 килограмм не нуждаются в подобном сертификате. Кроме того, Росавиация сообщает, что весь процесс получения документов, от подачи заявления до вручения сертификатов, занял около месяца.
Росавиация - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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