https://ria.ru/20231230/drony-1919126130.html

Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны

Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны - РИА Новости, 30.12.2023

Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны

Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство. Об этом... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:46

2023-12-30T14:46

2023-12-30T14:46

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство. Об этом ведомство сообщает в своем в Telegram-канале."Росавиация впервые в истории российской гражданской авиации выдала сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 килограмм. Документы получены на два сельскохозяйственных дрона - им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что дроны массой менее 30 килограмм не нуждаются в подобном сертификате. Кроме того, Росавиация сообщает, что весь процесс получения документов, от подачи заявления до вручения сертификатов, занял около месяца.

https://ria.ru/20231229/vertolet-1919037602.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество