Рейтинг@Mail.ru
На капитальный ремонт дорог в регионах выделят десять миллиардов рублей - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/dorogi-1919119032.html
На капитальный ремонт дорог в регионах выделят десять миллиардов рублей
На капитальный ремонт дорог в регионах выделят десять миллиардов рублей - РИА Новости, 30.12.2023
На капитальный ремонт дорог в регионах выделят десять миллиардов рублей
Правительство России одобрило выделение Росавтодору 10 миллиардов рублей на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:37
2023-12-30T13:37
экономика
россия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40770/41/407704155_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_1ab3f0f1b09e2f0709b1d79d4de41575.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Росавтодору 10 миллиардов рублей на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог на территориях субъектов страны, сообщается на сайте кабмина РФ. "Одобрить выделение Росавтодору в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 10000000 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог в рамках комплекса процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", - говорится в сообщении. Кроме того, одобрено выделение средств Росморречфлоту в 2023 году в целях увеличения цены государственного контракта на выполнение работ по строительству многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (проект MPSV06), строительство которого ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".
https://ria.ru/20231228/strakhovka-1918741831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40770/41/407704155_0:0:2535:1901_1920x0_80_0_0_d5cf75617d3f3684b12c714f32f17a79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Экономика, Россия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
На капитальный ремонт дорог в регионах выделят десять миллиардов рублей

"Автодор" получит десять миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Ремонт дорог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Росавтодору 10 миллиардов рублей на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог на территориях субъектов страны, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Одобрить выделение Росавтодору в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 10000000 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог в рамках комплекса процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", - говорится в сообщении.
Кроме того, одобрено выделение средств Росморречфлоту в 2023 году в целях увеличения цены государственного контракта на выполнение работ по строительству многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (проект MPSV06), строительство которого ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Названы самые дорогие страховые случаи с туристами в 2023 году
28 декабря, 17:25
 
ЭкономикаРоссияФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала