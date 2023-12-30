https://ria.ru/20231230/dorogi-1919119032.html

На капитальный ремонт дорог в регионах выделят десять миллиардов рублей

На капитальный ремонт дорог в регионах выделят десять миллиардов рублей - РИА Новости, 30.12.2023

На капитальный ремонт дорог в регионах выделят десять миллиардов рублей

Правительство России одобрило выделение Росавтодору 10 миллиардов рублей на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:37

2023-12-30T13:37

2023-12-30T13:37

экономика

россия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Росавтодору 10 миллиардов рублей на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог на территориях субъектов страны, сообщается на сайте кабмина РФ. "Одобрить выделение Росавтодору в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 10000000 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог в рамках комплекса процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", - говорится в сообщении. Кроме того, одобрено выделение средств Росморречфлоту в 2023 году в целях увеличения цены государственного контракта на выполнение работ по строительству многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (проект MPSV06), строительство которого ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".

https://ria.ru/20231228/strakhovka-1918741831.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)