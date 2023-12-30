https://ria.ru/20231230/donetsk-1919096995.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 30.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в субботу утром выпустили десять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:47

2023-12-30T09:47

2023-12-30T09:47

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром выпустили десять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 07.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 9.20 украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по нему три снаряда такого же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919072076.html

https://ria.ru/20231229/obstrel-1919049572.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика