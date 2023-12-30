Рейтинг@Mail.ru
В МИД высказались о российской военной базе в Армении - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/diskussii-1919104587.html
В МИД высказались о российской военной базе в Армении
В МИД высказались о российской военной базе в Армении - РИА Новости, 30.12.2023
В МИД высказались о российской военной базе в Армении
Обсуждать российское военное присутствие в Армении неуместно и вредно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:19
2023-12-30T11:19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
армения
россия
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обсуждать российское военное присутствие в Армении неуместно и вредно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Высказываясь по теме российской военной базы в Армении, он напомнил, что "договор о ее размещении был заключен 16 марта 1995 года с опорой на национальные интересы обоих государств". "Согласно статье 26 этого документа, срок пребывания наших военнослужащих - 49 лет, по истечении которого соглашение автоматически продлевается на пятилетний период", - отметил дипломат. По словам Галузина, "российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе". "Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными", - заключил он.
https://ria.ru/20231227/eaes-1918543538.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8fc897d65caf0db185ff5ed71ed03a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, россия, михаил галузин
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Армения, Россия, Михаил Галузин
В МИД высказались о российской военной базе в Армении

Галузин: любые дискуссии о российском военном присутствии в Армении неуместны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обсуждать российское военное присутствие в Армении неуместно и вредно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Высказываясь по теме российской военной базы в Армении, он напомнил, что "договор о ее размещении был заключен 16 марта 1995 года с опорой на национальные интересы обоих государств". "Согласно статье 26 этого документа, срок пребывания наших военнослужащих - 49 лет, по истечении которого соглашение автоматически продлевается на пятилетний период", - отметил дипломат.
По словам Галузина, "российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе". "Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными", - заключил он.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС
27 декабря, 18:32
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АрменияРоссияМихаил Галузин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала