https://ria.ru/20231230/diskussii-1919104587.html
В МИД высказались о российской военной базе в Армении
В МИД высказались о российской военной базе в Армении - РИА Новости, 30.12.2023
В МИД высказались о российской военной базе в Армении
Обсуждать российское военное присутствие в Армении неуместно и вредно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:19
2023-12-30T11:19
2023-12-30T11:19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
армения
россия
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обсуждать российское военное присутствие в Армении неуместно и вредно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Высказываясь по теме российской военной базы в Армении, он напомнил, что "договор о ее размещении был заключен 16 марта 1995 года с опорой на национальные интересы обоих государств". "Согласно статье 26 этого документа, срок пребывания наших военнослужащих - 49 лет, по истечении которого соглашение автоматически продлевается на пятилетний период", - отметил дипломат. По словам Галузина, "российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе". "Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными", - заключил он.
https://ria.ru/20231227/eaes-1918543538.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8fc897d65caf0db185ff5ed71ed03a5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, россия, михаил галузин
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Армения, Россия, Михаил Галузин
В МИД высказались о российской военной базе в Армении
Галузин: любые дискуссии о российском военном присутствии в Армении неуместны
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обсуждать российское военное присутствие в Армении неуместно и вредно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Высказываясь по теме российской военной базы в Армении, он напомнил, что "договор о ее размещении был заключен 16 марта 1995 года с опорой на национальные интересы обоих государств". "Согласно статье 26 этого документа, срок пребывания наших военнослужащих - 49 лет, по истечении которого соглашение автоматически продлевается на пятилетний период", - отметил дипломат.
По словам Галузина, "российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе". "Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными", - заключил он.
Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС