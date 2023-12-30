https://ria.ru/20231230/diskussii-1919104587.html

В МИД высказались о российской военной базе в Армении

В МИД высказались о российской военной базе в Армении - РИА Новости, 30.12.2023

В МИД высказались о российской военной базе в Армении

Обсуждать российское военное присутствие в Армении неуместно и вредно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T11:19

2023-12-30T11:19

2023-12-30T11:19

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

армения

россия

михаил галузин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обсуждать российское военное присутствие в Армении неуместно и вредно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Высказываясь по теме российской военной базы в Армении, он напомнил, что "договор о ее размещении был заключен 16 марта 1995 года с опорой на национальные интересы обоих государств". "Согласно статье 26 этого документа, срок пребывания наших военнослужащих - 49 лет, по истечении которого соглашение автоматически продлевается на пятилетний период", - отметил дипломат. По словам Галузина, "российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе". "Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными", - заключил он.

https://ria.ru/20231227/eaes-1918543538.html

армения

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, россия, михаил галузин