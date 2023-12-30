https://ria.ru/20231230/diktor-1919190411.html

Умерла советский диктор Галина Зименкова

Умерла советский диктор Галина Зименкова - РИА Новости, 30.12.2023

Умерла советский диктор Галина Зименкова

Диктор программы "Время" в советские годы Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет, сообщил "Первый канал". РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T22:54

2023-12-30T22:54

2023-12-30T23:14

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Диктор программы "Время" в советские годы Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет, сообщил "Первый канал"."Печальная новость. Скончалась Галина Зименкова — диктор программы "Время" в советские годы, заслуженная артистка РСФСР. Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране", — говорится в сообщении.Причина ее смерти не названа.Отмечается, что у Зименковой был особенный, узнаваемый голос. Она принимала участие в праздничных "Голубых огоньках" более 20 лет, вела такие передачи, как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце". Кроме того, она учила студентов в Японии русскому языку, а в Москве преподавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.Как рассказал журналист и телеведущий "Первого канала" Дмитрий Борисов, Зименкова долго болела, у неё была тяжелая судьба, умер сын. "Она много раз пыталась его лечить от зависимости, но безуспешно. Осталась совсем одна. И если бы не самые близкие подруги, ушла бы, наверное, ещё раньше", - написал Борисов. в своем Telegram-канале.

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, рсфср, япония, москва