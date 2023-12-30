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Умерла советский диктор Галина Зименкова - РИА Новости, 30.12.2023
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22:54 30.12.2023 (обновлено: 23:14 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/diktor-1919190411.html
Умерла советский диктор Галина Зименкова
Умерла советский диктор Галина Зименкова - РИА Новости, 30.12.2023
Умерла советский диктор Галина Зименкова
Диктор программы "Время" в советские годы Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет, сообщил "Первый канал". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T22:54
2023-12-30T23:14
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Диктор программы "Время" в советские годы Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет, сообщил "Первый канал"."Печальная новость. Скончалась Галина Зименкова — диктор программы "Время" в советские годы, заслуженная артистка РСФСР. Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране", — говорится в сообщении.Причина ее смерти не названа.Отмечается, что у Зименковой был особенный, узнаваемый голос. Она принимала участие в праздничных "Голубых огоньках" более 20 лет, вела такие передачи, как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце". Кроме того, она учила студентов в Японии русскому языку, а в Москве преподавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.Как рассказал журналист и телеведущий "Первого канала" Дмитрий Борисов, Зименкова долго болела, у неё была тяжелая судьба, умер сын. "Она много раз пыталась его лечить от зависимости, но безуспешно. Осталась совсем одна. И если бы не самые близкие подруги, ушла бы, наверное, ещё раньше", - написал Борисов. в своем Telegram-канале.
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Общество, РСФСР, Япония, Москва
Умерла советский диктор Галина Зименкова

Умерла ведущая программы "Время" Галина Зименкова

© РИА Новости / Г. Макарычев | Перейти в медиабанкГалина Зименкова, диктор Центрального телевидения, ведущая программы "Время".
Галина Зименкова, диктор Центрального телевидения, ведущая программы Время. - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Г. Макарычев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Диктор программы "Время" в советские годы Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет, сообщил "Первый канал".
«
"Печальная новость. Скончалась Галина Зименкова — диктор программы "Время" в советские годы, заслуженная артистка РСФСР. Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране", — говорится в сообщении.
Причина ее смерти не названа.
Отмечается, что у Зименковой был особенный, узнаваемый голос. Она принимала участие в праздничных "Голубых огоньках" более 20 лет, вела такие передачи, как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце". Кроме того, она учила студентов в Японии русскому языку, а в Москве преподавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.
Как рассказал журналист и телеведущий "Первого канала" Дмитрий Борисов, Зименкова долго болела, у неё была тяжелая судьба, умер сын. "Она много раз пыталась его лечить от зависимости, но безуспешно. Осталась совсем одна. И если бы не самые близкие подруги, ушла бы, наверное, ещё раньше", - написал Борисов. в своем Telegram-канале.
 
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