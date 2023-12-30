https://ria.ru/20231230/deparde-1919124679.html

В Бельгии у дома поддержавшего Депардье актера появилось оскорбление

В Бельгии у дома поддержавшего Депардье актера появилось оскорбление - РИА Новости, 30.12.2023

В Бельгии у дома поддержавшего Депардье актера появилось оскорбление

Оскорбление в адрес Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, появилось на заборе дома бельгийского актера Бенуа Пульворда, который несколько... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:31

2023-12-30T14:31

2023-12-30T14:31

бельгия

жерар депардье

франция

намюр

пьер ришар

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Оскорбление в адрес Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, появилось на заборе дома бельгийского актера Бенуа Пульворда, который несколько дней назад в числе других деятелей культуры подписал открытое письмо в поддержку своего знаменитого французского коллеги, сообщает телеканал Sud Info. Более 50 деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар, а также модель и певица Карла Бруни, в совместном письме выступили в защиту Депардье, осудив "обрушившееся на него линчевание" и напомнив о презумпции невиновности. Надпись на заборе, выведенная заглавными буквами черной краской, гласила: "Депардье нам не нравится, он большая свинья". Она появилась в пятницу в городе Жамб (провинция Намюр на юге Бельгии) на заборе дома Пульворда, известного по фильмам "Человек кусает собаку" и "Коко де Шанель". Актер три раза номинировался на премию "Сезар". Как сообщает телеканал, надпись была закрашена в течение дня. В начале декабря был опубликован репортаж телеканала France 2, в котором актриса Элен Даррас рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Депардье, которым подвергалась на площадке фильма "Диско" в 2007 году. Актриса подала жалобу в прокуратуру, которая решает, какой ход дать делу, поскольку срок давности преступления истек. Кроме того, в материале показаны уничижительные высказывания Депардье в отношении женщин, сказанные им во время съемок в Северной Корее в 2018 году. После этого актер подвергся новой волне критики со стороны представителей французского кинематографа и СМИ. Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что поведение Депардье позорит страну. Позднее она также сообщила, что обсудила ситуацию с великим канцлером ордена Почетного легиона и что совет ордена начнет дисциплинарную процедуру для обсуждения возможного лишения актера высшей награды Франции. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Актер, который 27 декабря отметил 75-летие, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

https://ria.ru/20231227/deparde-1918308668.html

https://ria.ru/20231226/rishar-1918262220.html

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франция

намюр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бельгия, жерар депардье, франция, намюр, пьер ришар, в мире