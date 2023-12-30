https://ria.ru/20231230/deparde-1919104900.html

Более 600 деятелей культуры выступили с осуждением Депардье

Более 600 деятелей культуры выступили с осуждением Депардье - РИА Новости, 30.12.2023

Более 600 деятелей культуры выступили с осуждением Депардье

Более 600 деятелей культуры подписали открытое письмо с осуждением французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, и тех, кто... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T11:19

2023-12-30T11:19

2023-12-30T11:19

франция

рим

жерар депардье

эммануэль макрон

пьер ришар

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ПАРИЖ, 30 дек – РИА Новости. Более 600 деятелей культуры подписали открытое письмо с осуждением французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, и тех, кто ранее выступил в его поддержку, среди которых и президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее более 50 деятелей культуры, в том числе французский актер Пьер Ришар, а также французская модель и певица Карла Бруни, в совместном письме выступили в защиту Депардье, осудив "обрушившееся на него линчевание" и напомнив о презумпции невиновности. До этого Макрон также высказался против "охоты на ведьм" и призвал дождаться официального доказательства вины актёра. "Эта статья (в поддержку Депардье – ред.) и защита Макрона являются всё равно что плевком в лицо жертвам Жерара Депардье, а также всем жертвам сексистского и сексуального насилия. Это зловещая и идеальная иллюстрация прежнего мира, который не хочет, чтобы вещи менялись… Мы здесь, чтобы напомнить, что искусство не должно создаваться кумирами, оторванными от реальности, искусство не находится на стороне прихотей звезды", - говорится в открытом письме, опубликованном в блоге на сайте онлайн-издания Mediapart. Среди подписавших письмо – французские певицы Имани и Луан Эмера, актрисы Клотильда Эм и Жюдит Шемла, а также множество других актеров, музыкантов, писателей и режиссеров. Все они отметили важность работы правосудия, однако призвали не оставаться безучастными и "нарушить закон молчания", "разрушить эхо безнаказанности" и "пролить свет на правду". "Пусть правосудие делает свою работу. Но и мы должны делать свою. Работу, которая заключается в том, чтобы поддерживать жертв и не оставлять в покое агрессоров, насильников и угнетателей. Пусть они больше не думают, что могут действовать совершенно безнаказанно", - сказано в обращении. По словам подписавшихся, это особенно важно, учитывая частую неспособность полиции и судебных органов "прислушаться к жертвам и воспринимать их всерьёз". В связи с этим необходимо перестать преуменьшать серьезность таких высказываний и поступков, как те, которые были совершены Депардье. В начале декабря был опубликован репортаж телеканала France 2, в котором актриса Элен Даррас рассказала о сексуальных домогательствах со стороны актера, которым подвергалась на площадке фильма "Диско" в 2007 году. Актриса подала жалобу в прокуратуру, которая решает, какой ход дать делу, поскольку срок давности преступления истек. Кроме того, в материале показаны уничижительные высказывания Депардье в отношении женщин, сказанные им во время съемок в Северной Корее в 2018 году. После этого актер подвергся новой волне критики со стороны представителей французского кинематографа и СМИ. Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что поведение Депардье позорит страну. Позднее она также сообщила, что обсудила ситуацию с великим канцлером ордена Почетного легиона и что совет ордена начнет дисциплинарную процедуру для обсуждения возможного лишения актера высшей награды Франции. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Актер, который отмечает свой 75-летний юбилей в декабре, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

https://ria.ru/20231221/deparde-1917109405.html

https://ria.ru/20231227/deparde-1918308668.html

https://ria.ru/20230728/kharassment-1886625083.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, рим, жерар депардье, эммануэль макрон, пьер ришар