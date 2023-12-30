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В Берлине запретили проводить на Новый год пропалестинскую демонстрацию - РИА Новости, 30.12.2023
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06:18 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/demonstratsiya-1919084560.html
В Берлине запретили проводить на Новый год пропалестинскую демонстрацию
В Берлине запретили проводить на Новый год пропалестинскую демонстрацию - РИА Новости, 30.12.2023
В Берлине запретили проводить на Новый год пропалестинскую демонстрацию
Полиция Берлина запретила проведение пропалестинской демонстрации, которая была запланирована на 31 декабря в районе Нойкельн, сообщил телерадиокомпании rbb... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T06:18
2023-12-30T06:18
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израиль
германия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полиция Берлина запретила проведение пропалестинской демонстрации, которая была запланирована на 31 декабря в районе Нойкельн, сообщил телерадиокомпании rbb неназванный представитель полиции. По словам полицейского, демонстрация под лозунгом No Celebration During Genocide ("Нет празднованию во время геноцида") должна была начаться 31 декабря в 22.30, планировалось, что она продлится около двух с половиной часов. О причинах запрета не сообщается. Согласно данным полиции, в канун Нового года зарегистрированы еще две демонстрации в том же районе, которые пока не запретили: во второй половине дня запланирована другая пропалестинская демонстрация, а вечером - собрание в поддержку Израиля. Организаторов этих двух мероприятий попросили перенести время и место, добавил полицейский. Глава берлинской полиции Барбара Словик заявила телеканалу, что в канун праздника на службу выйдут около трех тысяч оперативников. Полицейские должны будут носить нательные камеры для видеофиксации возможных преступлений, как и пожарные, однако в распоряжении последних имеются только 50 камер. Полиция определила три основные горячие точки города, где требуется особое усиление. В качестве меры предосторожности полиция также связалась примерно с сотней потенциальных участников новогодних беспорядков, среди которых были нарушители порядка в канун предыдущего Нового года и члены леворадикальных группировок, и предупредила их о последствиях. Недавний опрос показал, что 43% процента жителей Германии опасаются беспорядков в новогоднюю ночь, аналогичных прошлогодним. Год назад в Берлине от петард и ракет пострадали 22 человека. Кроме того, произошли столкновения праздновавших с полицией, 15 правоохранителей получили ранения, одному из пострадавших спасателей пришлось обратиться в больницу. Толпа забрасывала полицию и пожарных ящиками из-под пива и пиротехникой. В одном из случаев люди в балаклавах специально вызвали наряд к горящей баррикаде в районе Лихтенраде, после чего забросали его камнями и железными палками. Разогнать нарушителей порядка удалось лишь после приезда жандармерии.
https://ria.ru/20231228/miting-1918798584.html
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берлин (город), израиль, германия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Берлин (город), Израиль, Германия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Берлине запретили проводить на Новый год пропалестинскую демонстрацию

Полиция Берлина запретила проводить 31 декабря пропалестинскую демонстрацию

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полиция Берлина запретила проведение пропалестинской демонстрации, которая была запланирована на 31 декабря в районе Нойкельн, сообщил телерадиокомпании rbb неназванный представитель полиции.
По словам полицейского, демонстрация под лозунгом No Celebration During Genocide ("Нет празднованию во время геноцида") должна была начаться 31 декабря в 22.30, планировалось, что она продлится около двух с половиной часов. О причинах запрета не сообщается.
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Согласно данным полиции, в канун Нового года зарегистрированы еще две демонстрации в том же районе, которые пока не запретили: во второй половине дня запланирована другая пропалестинская демонстрация, а вечером - собрание в поддержку Израиля. Организаторов этих двух мероприятий попросили перенести время и место, добавил полицейский.
Глава берлинской полиции Барбара Словик заявила телеканалу, что в канун праздника на службу выйдут около трех тысяч оперативников. Полицейские должны будут носить нательные камеры для видеофиксации возможных преступлений, как и пожарные, однако в распоряжении последних имеются только 50 камер. Полиция определила три основные горячие точки города, где требуется особое усиление. В качестве меры предосторожности полиция также связалась примерно с сотней потенциальных участников новогодних беспорядков, среди которых были нарушители порядка в канун предыдущего Нового года и члены леворадикальных группировок, и предупредила их о последствиях.
Недавний опрос показал, что 43% процента жителей Германии опасаются беспорядков в новогоднюю ночь, аналогичных прошлогодним.
Год назад в Берлине от петард и ракет пострадали 22 человека. Кроме того, произошли столкновения праздновавших с полицией, 15 правоохранителей получили ранения, одному из пострадавших спасателей пришлось обратиться в больницу. Толпа забрасывала полицию и пожарных ящиками из-под пива и пиротехникой. В одном из случаев люди в балаклавах специально вызвали наряд к горящей баррикаде в районе Лихтенраде, после чего забросали его камнями и железными палками. Разогнать нарушителей порядка удалось лишь после приезда жандармерии.
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Берлин (город)ИзраильГерманияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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