Рейтинг@Mail.ru
После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 30.12.2023 (обновлено: 18:47 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/delo-1919163947.html
После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело
После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело - РИА Новости, 30.12.2023
После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ВСУ по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества", по... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:40
2023-12-30T18:47
специальная военная операция на украине
массированный обстрел центра белгорода
происшествия
белгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919140647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4cc3f1a381af079046379ae4c0f7c1d.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ВСУ по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества", по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в область направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ст. 105 , ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства для выяснения всех обстоятельств произошедшего."Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", - добавляется в сообщении.
белгород
россия
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
2023-12-30T18:40
true
PT0M41S
Жители Белгорода об обстреле
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально
2023-12-30T18:40
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919140647_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_388f5c16367a05a5cf59ed0828d8c9d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
массированный обстрел центра белгорода, происшествия, белгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, александр бастрыкин, украина, видео, белгородская область, жилье
Специальная военная операция на Украине, Массированный обстрел центра Белгорода, Происшествия, Белгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Александр Бастрыкин, Украина, Белгородская область, Жилье
После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ВСУ по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества", по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в область направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата, сообщается в Telegram-канале ведомства.
2023-12-30T18:40
true
PT0M41S
После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело

После обстрела ВСУ Белгорода СК завел дело по нескольким уголовным статьям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ВСУ по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества", по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в область направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ст. 105 , ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
«
"Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", - добавляется в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеМассированный обстрел центра БелгородаПроисшествияБелгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныАлександр БастрыкинУкраинаБелгородская областьЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала