https://ria.ru/20231230/delo-1919163947.html

После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело

После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело - РИА Новости, 30.12.2023

После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ВСУ по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества", по... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:40

2023-12-30T18:40

2023-12-30T18:47

специальная военная операция на украине

массированный обстрел центра белгорода

происшествия

белгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

александр бастрыкин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ВСУ по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества", по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в область направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ст. 105 , ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства для выяснения всех обстоятельств произошедшего."Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", - добавляется в сообщении.

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россия

украина

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-30T18:40 true PT0M41S

Жители Белгорода об обстреле Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально 2023-12-30T18:40 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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