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После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело
После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело - РИА Новости, 30.12.2023
После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ВСУ по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества", по... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:40
2023-12-30T18:40
2023-12-30T18:47
специальная военная операция на украине
массированный обстрел центра белгорода
происшествия
белгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
александр бастрыкин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ВСУ по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества", по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в область направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ст. 105 , ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства для выяснения всех обстоятельств произошедшего."Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", - добавляется в сообщении.
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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
2023-12-30T18:40
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Жители Белгорода об обстреле
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально
2023-12-30T18:40
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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После обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело
После обстрела ВСУ Белгорода СК завел дело по нескольким уголовным статьям