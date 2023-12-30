https://ria.ru/20231230/ded_moroz-1919086385.html

Ученые подсчитали, сколько беспилотников нужно Деду Морозу

Ученые подсчитали, сколько беспилотников нужно Деду Морозу - РИА Новости, 30.12.2023

Ученые подсчитали, сколько беспилотников нужно Деду Морозу

Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) накануне Нового года рассчитали, что если бы Дед Мороз развозил подарки не... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T07:17

2023-12-30T07:17

2023-12-30T07:17

россия

дед мороз

снегурочка

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) накануне Нового года рассчитали, что если бы Дед Мороз развозил подарки не сам, а использовал бы для этого коммерческие беспилотники, ему бы понадобилось около трех миллионов штук, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В случае использования Дедушкой Морозом и Снегурочкой беспилотников для доставки подарков каждому россиянину потребуется около трех миллионов единиц, которыми будут управлять шесть дата-центров, использующих специальную нейросеть для дронов, которую разработал Центр компетенций НТИ на базе МИИГАиК в 2023 году в рамках обеспечения технологического суверенитета в области пространственных данных", - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году ученые университета впервые установили точное время прибытия Деда Мороза в каждый регион России, включая все новые субъекты. Кроме того, согласно расчетам, чтобы успеть развести все подарки до полуночи 1 января, Дед Мороз должен ехать со сверхзвуковой скоростью 3111 километров в час. В 2023 году ученые при проведении новых расчетов приняли, что Деду Морозу подойдут коммерческие дроны с грузоподъемностью 50 килограммов, а каждый подарок будет весить около одного килограмма. "Для маршрутизации дронов ученые ЦК НТИ МИИГАиК предлагают использовать разработанную университетом технологию на основе искусственного интеллекта, которая может одновременно отслеживать в небе до 500 тысяч дронов. Таким образом, Дед Мороз и Снегурочка смогут следить за доставкой подарков с помощью смартфона или компьютера", - пояснили в пресс-службе. Уточняется, что с учетом оптимизации маршрутов или увеличения грузоподъемности реальное количество беспилотников, если подобная операция когда-нибудь состоится, может оказаться меньше. В будущем разработка "Конструктор систем конвейерной обработки потоков пространственно-временных данных высокой интенсивности" позволит за миллисекунды реагировать на различные события в системах с таким количеством объектов.

https://ria.ru/20231227/poezd-1918380862.html

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россия, дед мороз, снегурочка, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)