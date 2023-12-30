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Ученые подсчитали, сколько беспилотников нужно Деду Морозу - РИА Новости, 30.12.2023
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07:17 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/ded_moroz-1919086385.html
Ученые подсчитали, сколько беспилотников нужно Деду Морозу
Ученые подсчитали, сколько беспилотников нужно Деду Морозу - РИА Новости, 30.12.2023
Ученые подсчитали, сколько беспилотников нужно Деду Морозу
Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) накануне Нового года рассчитали, что если бы Дед Мороз развозил подарки не... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T07:17
2023-12-30T07:17
россия
дед мороз
снегурочка
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) накануне Нового года рассчитали, что если бы Дед Мороз развозил подарки не сам, а использовал бы для этого коммерческие беспилотники, ему бы понадобилось около трех миллионов штук, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В случае использования Дедушкой Морозом и Снегурочкой беспилотников для доставки подарков каждому россиянину потребуется около трех миллионов единиц, которыми будут управлять шесть дата-центров, использующих специальную нейросеть для дронов, которую разработал Центр компетенций НТИ на базе МИИГАиК в 2023 году в рамках обеспечения технологического суверенитета в области пространственных данных", - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году ученые университета впервые установили точное время прибытия Деда Мороза в каждый регион России, включая все новые субъекты. Кроме того, согласно расчетам, чтобы успеть развести все подарки до полуночи 1 января, Дед Мороз должен ехать со сверхзвуковой скоростью 3111 километров в час. В 2023 году ученые при проведении новых расчетов приняли, что Деду Морозу подойдут коммерческие дроны с грузоподъемностью 50 килограммов, а каждый подарок будет весить около одного килограмма. "Для маршрутизации дронов ученые ЦК НТИ МИИГАиК предлагают использовать разработанную университетом технологию на основе искусственного интеллекта, которая может одновременно отслеживать в небе до 500 тысяч дронов. Таким образом, Дед Мороз и Снегурочка смогут следить за доставкой подарков с помощью смартфона или компьютера", - пояснили в пресс-службе. Уточняется, что с учетом оптимизации маршрутов или увеличения грузоподъемности реальное количество беспилотников, если подобная операция когда-нибудь состоится, может оказаться меньше. В будущем разработка "Конструктор систем конвейерной обработки потоков пространственно-временных данных высокой интенсивности" позволит за миллисекунды реагировать на различные события в системах с таким количеством объектов.
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россия, дед мороз, снегурочка, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
Россия, Дед Мороз, Снегурочка, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
Ученые подсчитали, сколько беспилотников нужно Деду Морозу

МИИГАиК: три миллиона БПЛА могли бы освободить Деда Мороза от доставки подарков

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дед Мороз. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) накануне Нового года рассчитали, что если бы Дед Мороз развозил подарки не сам, а использовал бы для этого коммерческие беспилотники, ему бы понадобилось около трех миллионов штук, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"В случае использования Дедушкой Морозом и Снегурочкой беспилотников для доставки подарков каждому россиянину потребуется около трех миллионов единиц, которыми будут управлять шесть дата-центров, использующих специальную нейросеть для дронов, которую разработал Центр компетенций НТИ на базе МИИГАиК в 2023 году в рамках обеспечения технологического суверенитета в области пространственных данных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году ученые университета впервые установили точное время прибытия Деда Мороза в каждый регион России, включая все новые субъекты. Кроме того, согласно расчетам, чтобы успеть развести все подарки до полуночи 1 января, Дед Мороз должен ехать со сверхзвуковой скоростью 3111 километров в час.
В 2023 году ученые при проведении новых расчетов приняли, что Деду Морозу подойдут коммерческие дроны с грузоподъемностью 50 килограммов, а каждый подарок будет весить около одного килограмма.
"Для маршрутизации дронов ученые ЦК НТИ МИИГАиК предлагают использовать разработанную университетом технологию на основе искусственного интеллекта, которая может одновременно отслеживать в небе до 500 тысяч дронов. Таким образом, Дед Мороз и Снегурочка смогут следить за доставкой подарков с помощью смартфона или компьютера", - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что с учетом оптимизации маршрутов или увеличения грузоподъемности реальное количество беспилотников, если подобная операция когда-нибудь состоится, может оказаться меньше. В будущем разработка "Конструктор систем конвейерной обработки потоков пространственно-временных данных высокой интенсивности" позволит за миллисекунды реагировать на различные события в системах с таким количеством объектов.
Прибытие новогоднего поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал. 27 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Москву прибыл поезд Деда Мороза
27 декабря, 10:38
 
РоссияДед МорозСнегурочкаМосковский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
 
 
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