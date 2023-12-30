https://ria.ru/20231230/chay-1919133386.html

В Москве с 30 декабря по 8 января бесплатно раздают горячий чай и сладости

В Москве с 30 декабря по 8 января бесплатно раздают горячий чай и сладости - РИА Новости, 30.12.2023

В Москве с 30 декабря по 8 января бесплатно раздают горячий чай и сладости

Горячий чай и сладости раздают бесплатно с 30 декабря по 8 января на четырех причалах регулярных речных маршрутов электросудов в Москве, сообщается в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:37

2023-12-30T15:37

2023-12-30T15:37

общество

москва

сергей собянин

завод имени лихачева (зил)

максим ликсутов

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Горячий чай и сладости раздают бесплатно с 30 декабря по 8 января на четырех причалах регулярных речных маршрутов электросудов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "В 2023 году под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили первые в мире круглогодичные маршруты электросудов. Мы заботимся об удобстве пассажиров на всех видах городского транспорта. Во время новогодних праздников для еще более комфортного ожидания рейсов на причалах "Сердце столицы", "Киевский", "ЗИЛ" и "Печатники" пассажирам бесплатно раздают горячий чай, шоколад и печенье. Желаем всем приятных поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Отмечается, что получить бесплатный напиток и лакомство можно с 30 декабря по 8 января включительно.

https://ria.ru/20231230/meropriyatiya-1919115704.html

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общество, москва, сергей собянин, завод имени лихачева (зил), максим ликсутов