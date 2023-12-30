https://ria.ru/20231230/bolezni-1919087533.html

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике тропических заболеваний

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике тропических заболеваний - РИА Новости, 30.12.2023

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике тропических заболеваний

Роспотребнадзор накануне праздничных дней напомнил путешественникам о профилактике тропических заболеваний - следует уточнять эпидситуацию в стране, защищаться... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T07:49

2023-12-30T07:49

2023-12-30T07:49

африка

южная америка

карибский бассейн

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор накануне праздничных дней напомнил путешественникам о профилактике тропических заболеваний - следует уточнять эпидситуацию в стране, защищаться от насекомых и своевременно делать прививки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Тем, кто собирается в отпуск или командировку в страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании с экваториально-тропическим климатом, (Таиланд, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Филиппины и др.) - необходимо знать, как избежать заражения распространенными в этих регионах инфекционными заболеваниями. При планировании поездки заранее уточните, какая в регионе эпидемиологическая ситуация",- говорится в сообщении. Среди распространенных в тропиках и субтропиках заболеваний - передающаяся комарами желтая лихорадка, лихорадка Денге, лихорадка Зика и другие паразитарные и инфекционные заболевания, уточнили в пресс-службе. Путешественникам необходимо сделать рутинные прививки, входящие в Российский национальный календарь прививок, это вакцинация от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита и гепатита В, которую детям проводят бесплатно. Прививки от дифтерии, столбняка, кори не дают пожизненный иммунитет, и взрослым необходима ревакцинация, отметили в ведомстве. При планировании поездки в эндемичные страны рекомендуется также прививаться от гепатита А, брюшного тифа, бешенства, менингококковой инфекции, желтой лихорадки, кори, дифтерии, холеры, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний следует также соблюдать предосторожность при питании, пить только гарантированно безопасную воду и напитки в фабричной упаковке. Мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке, добавили в пресс-службе. Роспотребнадзор рекомендует также использовать меры предосторожности от кровососущих насекомых - репелленты, одежда светлых тонов с длинными рукавами.

https://ria.ru/20231226/gripp-1918179052.html

африка

южная америка

карибский бассейн

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африка, южная америка, карибский бассейн, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)