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Эксперты рассказали, во сколько Израилю обойдется блокада в Красном море - РИА Новости, 30.12.2023
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09:12 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/blokada-1919093452.html
Эксперты рассказали, во сколько Израилю обойдется блокада в Красном море
Эксперты рассказали, во сколько Израилю обойдется блокада в Красном море - РИА Новости, 30.12.2023
Эксперты рассказали, во сколько Израилю обойдется блокада в Красном море
Полная блокировка в Красном море поставок, связанных с Израилем, может стоить стране минимум 10 миллионов долларов в день, а перестройка на маршрут вокруг... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:12
2023-12-30T09:12
в мире
израиль
красное море
ансар алла
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полная блокировка в Красном море поставок, связанных с Израилем, может стоить стране минимум 10 миллионов долларов в день, а перестройка на маршрут вокруг Африки и вовсе сделать торговлю убыточной, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, в середине ноября предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний уже решили приостановить перевозки через Красное море, о таком же решении сообщали нефтекомпании BP и Equinor. "По оценкам, минимальные ежедневные потери Израиля... могут составлять около 10 миллионов долларов. А общие экономические потери за месяц полной блокады оцениваются примерно в 4 миллиарда долларов", - прокомментировал ситуацию старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава. Он пояснил, что обострение ситуации в Красном море может привести к ряду экономических проблем для Израиля. Нарушатся его морские грузоперевозки с Европой и Азией. "Почти всю внешнюю торговлю Израиль ведет морским путем через Суэцкий канал и Красное море. Блокада парализует импорт и экспорт товаров", - считает эксперт. Кроме того из-за ограничений вырастут логистические издержки: Израилю придется искать альтернативные маршруты доставки товаров, например, вокруг Африки, что значительно увеличит стоимость перевозок. А еще снизится доход от транзита через порты. "Израильские порты Эйлат и Ашдод зарабатывают на транспортировке грузов между Азией и Европой. Этот поток сократится из-за блокады", - уверен Кава. Директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев отмечает, что сейчас основные потери от конфликта несет израильский порт Эйлат, единственный в стране, расположенный на Красном море. "Его трафик упал на 85%, а доходы на 80% с начала атак хуситов на коммерческие суда в Красном море", - обращает внимание эксперт. Эйлат, по словам Лебедева, может показаться не самым главным портом Израиля, его значение существенно меньше, чем у средиземноморских Хайфы и Ашдода, и через него в основном идет импорт автомобильной продукции и экспорт удобрений. Но в то же время именно Эйлат - единственный порт, который дает Израилю возможность напрямую выходить на торговые маршруты на Восток, минуя Суэцкий канал. "Перестройка торговых маршрутов из Эйлата на путь через Средиземное море и далее вокруг Африки приведет к увеличению времени в пути на две-три недели, что значительно увеличит расходы торговых компаний и сделает торговлю убыточной", - заключил Лебедев.
https://ria.ru/20231227/khusity-1918338541.html
https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html
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в мире, израиль, красное море, ансар алла
В мире, Израиль, Красное море, Ансар Алла
Эксперты рассказали, во сколько Израилю обойдется блокада в Красном море

Эксперты: блокада поставок в Красном море может стоить Израилю $10 млн в день

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкТанкер в море
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Танкер в море. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полная блокировка в Красном море поставок, связанных с Израилем, может стоить стране минимум 10 миллионов долларов в день, а перестройка на маршрут вокруг Африки и вовсе сделать торговлю убыточной, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, в середине ноября предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний уже решили приостановить перевозки через Красное море, о таком же решении сообщали нефтекомпании BP и Equinor.
"По оценкам, минимальные ежедневные потери Израиля... могут составлять около 10 миллионов долларов. А общие экономические потери за месяц полной блокады оцениваются примерно в 4 миллиарда долларов", - прокомментировал ситуацию старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава.
Он пояснил, что обострение ситуации в Красном море может привести к ряду экономических проблем для Израиля. Нарушатся его морские грузоперевозки с Европой и Азией. "Почти всю внешнюю торговлю Израиль ведет морским путем через Суэцкий канал и Красное море. Блокада парализует импорт и экспорт товаров", - считает эксперт.
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Кроме того из-за ограничений вырастут логистические издержки: Израилю придется искать альтернативные маршруты доставки товаров, например, вокруг Африки, что значительно увеличит стоимость перевозок. А еще снизится доход от транзита через порты. "Израильские порты Эйлат и Ашдод зарабатывают на транспортировке грузов между Азией и Европой. Этот поток сократится из-за блокады", - уверен Кава.
Директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев отмечает, что сейчас основные потери от конфликта несет израильский порт Эйлат, единственный в стране, расположенный на Красном море. "Его трафик упал на 85%, а доходы на 80% с начала атак хуситов на коммерческие суда в Красном море", - обращает внимание эксперт.
Эйлат, по словам Лебедева, может показаться не самым главным портом Израиля, его значение существенно меньше, чем у средиземноморских Хайфы и Ашдода, и через него в основном идет импорт автомобильной продукции и экспорт удобрений. Но в то же время именно Эйлат - единственный порт, который дает Израилю возможность напрямую выходить на торговые маршруты на Восток, минуя Суэцкий канал.
"Перестройка торговых маршрутов из Эйлата на путь через Средиземное море и далее вокруг Африки приведет к увеличению времени в пути на две-три недели, что значительно увеличит расходы торговых компаний и сделает торговлю убыточной", - заключил Лебедев.
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