https://ria.ru/20231230/birichevskiy-1919059334.html
Дмитрий Биричевский: санкционная политика Евросоюза явно скудеет
Дмитрий Биричевский: санкционная политика Евросоюза явно скудеет - РИА Новости, 30.12.2023
Дмитрий Биричевский: санкционная политика Евросоюза явно скудеет
Москва будет вынуждена действовать симметрично, если в западных странах конфискуют российские активы, ответные меры будут существенными, заявил директор... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:00
2023-12-30T10:00
2023-12-30T10:00
интервью
россия
дмитрий биричевский
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865284_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_60ce776f2661041d80650379db183e57.jpg
Москва будет вынуждена действовать симметрично, если в западных странах конфискуют российские активы, ответные меры будут существенными, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о том, чем будут руководствоваться российские власти при рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через территорию Украины, а также о готовности Москвы к новым западным ограничениям в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза.– Насколько высоко в Москве оценивают риски повышения эффективности антироссийских санкций вследствие принятия 12-го пакета ЕС? Готова ли Москва к новым ограничениям?– Новая санкционная волна не стала для нас сюрпризом. Подобных было уже немало. Мы к ним готовы. Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает. "Бумеранговый" ущерб от рестрикций все ощутимее и больнее бьет по их инициаторам.Конечно, враждебные выпады не остаются без реакции с нашей стороны. Придерживаемся комплексного подхода при анализе последствий ответных шагов, прежде всего, с точки зрения собственных экономических интересов. Действуем выверенно и точечно, соблюдая принцип "не навреди себе". Наши контрмеры носят как открытый, так и непубличный характер, могут быть симметричными или асимметричными – в зависимости от обстоятельств.Важно при этом, что наша реакция направлена на повышение устойчивости и неуязвимости нашей страны перед лицом внешних вызовов. Приоритет отдается обеспечению бесперебойного функционирования российской экономики, ее промышленности и финансовой системы. Особое внимание уделяем обновлению производственно-сбытовых цепочек, созданию и отладке собственной товаропроводящей инфраструктуры, поиску новых возможностей для импортозамещения продукции чувствительных отраслей и укреплению технологической независимости.В числе наиболее значимых задач – содействие учреждению независимых от западного влияния торгово-экономических и финансовых институтов, переориентации в сторону выстраивания внешнеэкономических связей с надежными партнерами, придерживающимися конструктивной линии в отношениях с Россией. А таковых, как мы говорим, – мировое большинство.На постоянной основе прорабатываем с дружественными и нейтральными странами возможности осуществления совместных проектов в энергетике, металлургии, машиностроении, химической промышленности, строительстве, транспортно-инфраструктурной сфере, сельском хозяйстве, пищевой индустрии. Наш главный приоритет – союзники и друзья по ЕАЭС и СНГ. Ключевыми партнерами в дальнем зарубежье являются Китай и Индия, стремительно развиваются связи с государствами АСЕАН, Южной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.Продолжим усилия по консолидации мирового сообщества против присутствия в современных международных отношениях такого явления, как односторонние экономические ограничения, на всех многосторонних площадках. Наш комплексный ответ на нелегитимные рестрикции – культивирование многополярной, справедливой и свободной от санкционного диктата глобальной экономической системы.– Насколько высоко вы оцениваете вероятность достижения договоренности между Россией и западными странами о взаимном обмене замороженными активами? Или Москва готова пойти на зеркальные меры и, в случае, если Еврокомиссия утвердит порядок использования налога на доходы от замороженных российских средств, "пустить в оборот" и использовать налог на прибыль с зарубежных средств, которые остаются в России? Есть ли данные о том, какая сумма остается заблокированной после ухода западных компаний из нашей страны?– Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа "С". Вместе с тем, как всем известно, "для танго нужны двое". В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран, чьи резиденты потенциально могли бы принять участие в подобном обмене. Если на той стороне будут готовы к диалогу, – мы к нему открыты, а "на нет", как говорится, "и суда нет".Поступающие из США и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными. В Брюсселе продолжаются попытки подвести правовую базу под изъятие инвестиционной прибыли от наших замороженных активов. Вашингтон, если верить регулярно появляющейся в СМИ информации, якобы изобрел и активно продвигает новую формулу, по которой можно признать себя пострадавшим от российской спецоперации и конфисковать суверенные резервы нашей страны. На этом фоне неважно, куда эти средства будут направлены далее – на военную поддержку Украины или затыкание дыр в хронически дефицитных западных бюджетах. К какому бы варианту не пришли на Западе, речь идет о воровстве российского имущества неважно в каком масштабе.Здравомыслящие эксперты на Западе (хотя их осталось не так много) предостерегают от подобных шагов, осознавая пагубные последствия планируемой экспроприации для собственных финансов и инвестклимата. Ведь государства мирового большинства едва ли будут впредь размещать свободные средства в западных юрисдикциях, рискуя в любой момент лишиться своих накоплений, если Вашингтону или Брюсселю нужно будет реализовать еще какой-нибудь крупный геополитический проект.Разумеется, допускаем, что мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть все же будут конфискованы. Не буду говорить о конкретных суммах (это компетенция Минфина и Банка России), но объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным.– Считает ли Россия экономически целесообразным продление истекающего в следующем году договора с Украиной о транзите российского газа в Европу? Прорабатываются ли в Москве возможные варианты действий на случай прекращения транзита газа после завершения контракта?– Хотел бы обратить внимание, что вопросы транзита газа через украинскую ГТС регулируются исключительно на уровне хозяйствующих субъектов в рамках коммерческого контракта, а не межгосударственного договора. Вне зависимости от политической конъюнктуры российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов, в том числе в рамках истекающего 31 декабря 2024 года пятилетнего контракта по транзиту газа через территорию Украины.Еще в марте 2022 года ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа, который давал европейцам огромные конкурентные преимущества, вносил значимый вклад в их экономическое и социальное благополучие. Совсем недавно из Киева доносились заявления о незаинтересованности в продлении транзитного контракта. В этом контексте для нас самих встает вопрос: "Означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в следующем году и лишение Киева доходов от него?"При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита.В настоящее время российский газ в сопоставимом объеме поступает в европейские страны по второй ветке "Турецкого потока". Стабильно идут поставки в Турцию по "Голубому потоку" и первой ветке "Турецкого потока".– Ожидается ли в ближайшее время подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом?– За время с момента принятия соответствующего решения состоялось шесть раундов переговоров по соглашению о свободной торговле (ССТ) ЕАЭС-Египет, последний – в августе 2023 года в Москве. Между раундами проводятся регулярные межсессионные консультации экспертов.Работа над подобного рода соглашениями требует комплексного и скрупулезного подхода, поскольку затрагивает торгово-экономические интересы сразу шести стран, включая евразийскую пятерку. В таких вопросах спешки быть не должно. Акцент делается не на сроках подписания, а, прежде всего, на качестве и детальном изучении всех модальностей будущей торговой сделки для достижения взаимовыгодного баланса. На данный момент можно сказать, что проект ССТ находится в высокой степени готовности, все стороны настроены на завершение переговорного процесса.
https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911392826.html
https://ria.ru/20230811/sistemy-1889460251.html
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, дмитрий биричевский, евросоюз, санкции в отношении россии
Интервью, Россия, Дмитрий Биричевский, Евросоюз, Санкции в отношении России
Москва будет вынуждена действовать симметрично, если в западных странах конфискуют российские активы, ответные меры будут существенными, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о том, чем будут руководствоваться российские власти при рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через территорию Украины, а также о готовности Москвы к новым западным ограничениям в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза.
– Насколько высоко в Москве оценивают риски повышения эффективности антироссийских санкций вследствие принятия 12-го пакета ЕС? Готова ли Москва к новым ограничениям?
– Новая санкционная волна не стала для нас сюрпризом. Подобных было уже немало. Мы к ним готовы. Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает. "Бумеранговый" ущерб от рестрикций все ощутимее и больнее бьет по их инициаторам.
Конечно, враждебные выпады не остаются без реакции с нашей стороны. Придерживаемся комплексного подхода при анализе последствий ответных шагов, прежде всего, с точки зрения собственных экономических интересов. Действуем выверенно и точечно, соблюдая принцип "не навреди себе". Наши контрмеры носят как открытый, так и непубличный характер, могут быть симметричными или асимметричными – в зависимости от обстоятельств.
В МИД назвали общее число введенных против России санкций беспрецедентным
Важно при этом, что наша реакция направлена на повышение устойчивости и неуязвимости нашей страны перед лицом внешних вызовов. Приоритет отдается обеспечению бесперебойного функционирования российской экономики, ее промышленности и финансовой системы. Особое внимание уделяем обновлению производственно-сбытовых цепочек, созданию и отладке собственной товаропроводящей инфраструктуры, поиску новых возможностей для импортозамещения продукции чувствительных отраслей и укреплению технологической независимости.
В числе наиболее значимых задач – содействие учреждению независимых от западного влияния торгово-экономических и финансовых институтов, переориентации в сторону выстраивания внешнеэкономических связей с надежными партнерами, придерживающимися конструктивной линии в отношениях с Россией. А таковых, как мы говорим, – мировое большинство.
На постоянной основе прорабатываем с дружественными и нейтральными странами возможности осуществления совместных проектов в энергетике, металлургии, машиностроении, химической промышленности, строительстве, транспортно-инфраструктурной сфере, сельском хозяйстве, пищевой индустрии. Наш главный приоритет – союзники и друзья по ЕАЭС
и СНГ. Ключевыми партнерами в дальнем зарубежье являются Китай
и Индия
, стремительно развиваются связи с государствами АСЕАН, Южной Азии, Ближнего Востока
, Латинской Америки и Африки
.
Продолжим усилия по консолидации мирового сообщества против присутствия в современных международных отношениях такого явления, как односторонние экономические ограничения, на всех многосторонних площадках. Наш комплексный ответ на нелегитимные рестрикции – культивирование многополярной, справедливой и свободной от санкционного диктата глобальной экономической системы.
В России прогнозируют создание платежных систем, не зависящих от Запада
– Насколько высоко вы оцениваете вероятность достижения договоренности между Россией и западными странами о взаимном обмене замороженными активами? Или Москва готова пойти на зеркальные меры и, в случае, если Еврокомиссия утвердит порядок использования налога на доходы от замороженных российских средств, "пустить в оборот" и использовать налог на прибыль с зарубежных средств, которые остаются в России? Есть ли данные о том, какая сумма остается заблокированной после ухода западных компаний из нашей страны?
– Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа "С". Вместе с тем, как всем известно, "для танго нужны двое". В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран, чьи резиденты потенциально могли бы принять участие в подобном обмене. Если на той стороне будут готовы к диалогу, – мы к нему открыты, а "на нет", как говорится, "и суда нет".
Поступающие из США
и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными. В Брюсселе
продолжаются попытки подвести правовую базу под изъятие инвестиционной прибыли от наших замороженных активов. Вашингтон, если верить регулярно появляющейся в СМИ информации, якобы изобрел и активно продвигает новую формулу, по которой можно признать себя пострадавшим от российской спецоперации и конфисковать суверенные резервы нашей страны. На этом фоне неважно, куда эти средства будут направлены далее – на военную поддержку Украины или затыкание дыр в хронически дефицитных западных бюджетах. К какому бы варианту не пришли на Западе, речь идет о воровстве российского имущества неважно в каком масштабе.
Здравомыслящие эксперты на Западе (хотя их осталось не так много) предостерегают от подобных шагов, осознавая пагубные последствия планируемой экспроприации для собственных финансов и инвестклимата. Ведь государства мирового большинства едва ли будут впредь размещать свободные средства в западных юрисдикциях, рискуя в любой момент лишиться своих накоплений, если Вашингтону или Брюсселю нужно будет реализовать еще какой-нибудь крупный геополитический проект.
Россия красиво накажет конфискаторов своих активов
Разумеется, допускаем, что мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть все же будут конфискованы. Не буду говорить о конкретных суммах (это компетенция Минфина
и Банка России), но объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным.
– Считает ли Россия экономически целесообразным продление истекающего в следующем году договора с Украиной о транзите российского газа в Европу? Прорабатываются ли в Москве возможные варианты действий на случай прекращения транзита газа после завершения контракта?
– Хотел бы обратить внимание, что вопросы транзита газа через украинскую ГТС регулируются исключительно на уровне хозяйствующих субъектов в рамках коммерческого контракта, а не межгосударственного договора. Вне зависимости от политической конъюнктуры российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов, в том числе в рамках истекающего 31 декабря 2024 года пятилетнего контракта по транзиту газа через территорию Украины.
Еще в марте 2022 года ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа, который давал европейцам огромные конкурентные преимущества, вносил значимый вклад в их экономическое и социальное благополучие. Совсем недавно из Киева доносились заявления о незаинтересованности в продлении транзитного контракта. В этом контексте для нас самих встает вопрос: "Означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в следующем году и лишение Киева доходов от него?"
При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита.
В настоящее время российский газ в сопоставимом объеме поступает в европейские страны по второй ветке "Турецкого потока". Стабильно идут поставки в Турцию
по "Голубому потоку" и первой ветке "Турецкого потока".
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание
– Ожидается ли в ближайшее время подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом?
– За время с момента принятия соответствующего решения состоялось шесть раундов переговоров по соглашению о свободной торговле (ССТ) ЕАЭС-Египет, последний – в августе 2023 года в Москве. Между раундами проводятся регулярные межсессионные консультации экспертов.
Работа над подобного рода соглашениями требует комплексного и скрупулезного подхода, поскольку затрагивает торгово-экономические интересы сразу шести стран, включая евразийскую пятерку. В таких вопросах спешки быть не должно. Акцент делается не на сроках подписания, а, прежде всего, на качестве и детальном изучении всех модальностей будущей торговой сделки для достижения взаимовыгодного баланса. На данный момент можно сказать, что проект ССТ находится в высокой степени готовности, все стороны настроены на завершение переговорного процесса.