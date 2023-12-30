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За ночь над четырьмя российскими регионами сбили десятки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 30.12.2023 (обновлено: 08:53 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/bespilotniki-1919085923.html
За ночь над четырьмя российскими регионами сбили десятки БПЛА ВСУ
За ночь над четырьмя российскими регионами сбили десятки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
За ночь над четырьмя российскими регионами сбили десятки БПЛА ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе и перехватили над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями 32 украинских беспилотника,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T07:07
2023-12-30T08:53
специальная военная операция на украине
россия
московская область (подмосковье)
безопасность
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе и перехватили над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны в Telegram-канале.&quot;В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — отметили в ведомстве.О работе ПВО над Брянском и уничтожении БПЛА над городом и районом ночью заявил глава региона Александр Богомаз. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он.Кроме того, накануне вечером ВСУ пытались обстрелять из РЗСО Белгородскую область. Как уточняло российское Минобороны, ПВО сбила 13 реактивных снарядов.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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россия, московская область (подмосковье), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье), Безопасность
За ночь над четырьмя российскими регионами сбили десятки БПЛА ВСУ

Минобороны: ПВО уничтожила в четырех областях России 32 украинских БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе и перехватили над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

О работе ПВО над Брянском и уничтожении БПЛА над городом и районом ночью заявил глава региона Александр Богомаз. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он.
Кроме того, накануне вечером ВСУ пытались обстрелять из РЗСО Белгородскую область. Как уточняло российское Минобороны, ПВО сбила 13 реактивных снарядов.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМосковская область (Подмосковье)Безопасность
 
 
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