https://ria.ru/20231230/bespilotniki-1919085923.html

За ночь над четырьмя российскими регионами сбили десятки БПЛА ВСУ

За ночь над четырьмя российскими регионами сбили десятки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023

За ночь над четырьмя российскими регионами сбили десятки БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе и перехватили над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями 32 украинских беспилотника,... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T07:07

2023-12-30T07:07

2023-12-30T08:53

специальная военная операция на украине

россия

московская область (подмосковье)

безопасность

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе и перехватили над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.О работе ПВО над Брянском и уничтожении БПЛА над городом и районом ночью заявил глава региона Александр Богомаз. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он.Кроме того, накануне вечером ВСУ пытались обстрелять из РЗСО Белгородскую область. Как уточняло российское Минобороны, ПВО сбила 13 реактивных снарядов.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918768888.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), безопасность