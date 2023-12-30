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ВСУ атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/bespilotnik-1919189979.html
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 30.12.2023
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска в 21.40 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T22:46
2023-12-30T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)., в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - г. Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 21.30 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919134393.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ сбросили с дрона на Донецк взрывоопасный предмет

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)., в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - г. Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 21.30 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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