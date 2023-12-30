ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
Представительство ДНР: ВСУ сбросили с дрона на Донецк взрывоопасный предмет
© РИА Новости Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)., в своем телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - г. Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 21.30 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.