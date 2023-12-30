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ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:09 30.12.2023 (обновлено: 01:15 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/bespilotnik-1919073642.html
ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА
ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА - РИА Новости, 30.12.2023
ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА
Беспилотник самолетного типа снова уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T01:09
2023-12-30T01:15
специальная военная операция на украине
брянск
брянский район
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа снова уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.Ранее Богомаз сообщал, что в ночь на субботу система ПВО сбила пять беспилотников над Брянском и Брянским районом."Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html
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брянск, брянский район, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянский район, Александр Богомаз, Происшествия
ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА

Губернатор Богомаз: над Брянском уничтожен еще один БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа снова уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Ранее Богомаз сообщал, что в ночь на субботу система ПВО сбила пять беспилотников над Брянском и Брянским районом.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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"Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянский районАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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