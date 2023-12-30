https://ria.ru/20231230/bespilotnik-1919073642.html

ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА

ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА - РИА Новости, 30.12.2023

ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА

Беспилотник самолетного типа снова уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T01:09

2023-12-30T01:09

2023-12-30T01:15

специальная военная операция на украине

брянск

брянский район

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа снова уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.Ранее Богомаз сообщал, что в ночь на субботу система ПВО сбила пять беспилотников над Брянском и Брянским районом."Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html

брянск

брянский район

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брянск, брянский район, александр богомаз, происшествия