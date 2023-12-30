https://ria.ru/20231230/bespilotnik-1919073642.html
ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА
ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА - РИА Новости, 30.12.2023
ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА
Беспилотник самолетного типа снова уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T01:09
2023-12-30T01:09
2023-12-30T01:15
специальная военная операция на украине
брянск
брянский район
александр богомаз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа снова уничтожен над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.Ранее Богомаз сообщал, что в ночь на субботу система ПВО сбила пять беспилотников над Брянском и Брянским районом."Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html
брянск
брянский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, брянский район, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянский район, Александр Богомаз, Происшествия
ПВО уничтожила над Брянском еще один БПЛА
Губернатор Богомаз: над Брянском уничтожен еще один БПЛА самолетного типа