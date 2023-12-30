Рейтинг@Mail.ru
Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 30.12.2023 (обновлено: 00:50 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/bespilotnik-1919072231.html
Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА
Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА - РИА Новости, 30.12.2023
Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА
Еще три беспилотника сбиты над Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:44
2023-12-30T00:50
брянский район
россия
александр богомаз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты над Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее Богомаз сообщал, что ночью в субботу система ПВО сбила два беспилотника над Брянском и Брянским районом."Над Брянским районом сработала система ПВО министерства обороны РФ - сбиты еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа ... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html
брянский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянский район, россия, александр богомаз, происшествия
Брянский район, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА

Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянским районом еще три БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты над Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее Богомаз сообщал, что ночью в субботу система ПВО сбила два беспилотника над Брянском и Брянским районом.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Силы ПВО отбили ракетный удар ВСУ по Белгородской области
00:06
"Над Брянским районом сработала система ПВО министерства обороны РФ - сбиты еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа ... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
 
Брянский районРоссияАлександр БогомазПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала