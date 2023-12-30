https://ria.ru/20231230/bespilotnik-1919072231.html
Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА
Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА - РИА Новости, 30.12.2023
Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА
Еще три беспилотника сбиты над Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:44
2023-12-30T00:44
2023-12-30T00:50
брянский район
россия
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты над Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее Богомаз сообщал, что ночью в субботу система ПВО сбила два беспилотника над Брянском и Брянским районом."Над Брянским районом сработала система ПВО министерства обороны РФ - сбиты еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа ... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html
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брянский район, россия, александр богомаз, происшествия
Брянский район, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянским районом еще три БПЛА