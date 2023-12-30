https://ria.ru/20231230/bespilotnik-1919072231.html

Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА

Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА - РИА Новости, 30.12.2023

Над территорией Брянского района уничтожили еще три БПЛА

Еще три беспилотника сбиты над Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T00:44

2023-12-30T00:44

2023-12-30T00:50

брянский район

россия

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты над Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее Богомаз сообщал, что ночью в субботу система ПВО сбила два беспилотника над Брянском и Брянским районом."Над Брянским районом сработала система ПВО министерства обороны РФ - сбиты еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа ... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html

брянский район

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брянский район, россия, александр богомаз, происшествия