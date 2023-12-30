Рейтинг@Mail.ru
Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/belgrad-1919139940.html
Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде
Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде - РИА Новости, 30.12.2023
Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде
Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции Сербии, собравшиеся в центре Белграда, переместились к зданию Конституционного суда, передаёт корреспондент... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:14
2023-12-30T16:14
в мире
белград (город)
сербия
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917977641_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_378ffd0833bd55fc647970c9322ec841.jpg
БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции Сербии, собравшиеся в центре Белграда, переместились к зданию Конституционного суда, передаёт корреспондент РИА Новости. Они собрались анонсированный митинг на улице Теразие у гостиницы "Москва" и заняли большой отрезок улицы. После часового митинга оппозиционеры пошли к зданию Конституционного суда. Колонна примерно в 3-5 тысяч человек спокойно прошла мимо зданий республиканской избирательной комиссии, городской скупщины и резиденций президента, неодобрительно крича и свистя в свистки. У Конституционного суда установлена сцена, звучат сербские и англоязычные песни, разогревающие толпу. Рядом находится также здание Народной скупщины (парламент страны), он обнесён небольшим заграждением. Собравшиеся держат флаги Сербии и Евросоюза. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.
https://ria.ru/20231230/serbiya-1919129165.html
https://ria.ru/20231230/serbiya-1919098847.html
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917977641_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_123fce6958139e30543670b7e79ab486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белград (город), сербия, беспорядки в белграде
В мире, Белград (город), Сербия, Беспорядки в Белграде
Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде

Тысячи сторонников сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде

© РИА НовостиАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции Сербии, собравшиеся в центре Белграда, переместились к зданию Конституционного суда, передаёт корреспондент РИА Новости.
Они собрались анонсированный митинг на улице Теразие у гостиницы "Москва" и заняли большой отрезок улицы. После часового митинга оппозиционеры пошли к зданию Конституционного суда. Колонна примерно в 3-5 тысяч человек спокойно прошла мимо зданий республиканской избирательной комиссии, городской скупщины и резиденций президента, неодобрительно крича и свистя в свистки.
У Конституционного суда установлена сцена, звучат сербские и англоязычные песни, разогревающие толпу. Рядом находится также здание Народной скупщины (парламент страны), он обнесён небольшим заграждением. Собравшиеся держат флаги Сербии и Евросоюза.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Сторонники прозападной оппозиции перекрыли улицу Кнеза Милоша в центре Белграда
Лидер прозападной оппозиции Сербии призвала аннулировать выборы
Вчера, 15:13
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.
Урна с бюллетенями на одном из избирательных участков в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Сербии открылись участки на повторных выборах
Вчера, 10:10
 
В миреБелград (город)СербияБеспорядки в Белграде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала