https://ria.ru/20231230/belgrad-1919139940.html

Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде

Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде - РИА Новости, 30.12.2023

Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде

Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции Сербии, собравшиеся в центре Белграда, переместились к зданию Конституционного суда, передаёт корреспондент... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:14

2023-12-30T16:14

2023-12-30T16:14

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беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции Сербии, собравшиеся в центре Белграда, переместились к зданию Конституционного суда, передаёт корреспондент РИА Новости. Они собрались анонсированный митинг на улице Теразие у гостиницы "Москва" и заняли большой отрезок улицы. После часового митинга оппозиционеры пошли к зданию Конституционного суда. Колонна примерно в 3-5 тысяч человек спокойно прошла мимо зданий республиканской избирательной комиссии, городской скупщины и резиденций президента, неодобрительно крича и свистя в свистки. У Конституционного суда установлена сцена, звучат сербские и англоязычные песни, разогревающие толпу. Рядом находится также здание Народной скупщины (парламент страны), он обнесён небольшим заграждением. Собравшиеся держат флаги Сербии и Евросоюза. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.

https://ria.ru/20231230/serbiya-1919129165.html

https://ria.ru/20231230/serbiya-1919098847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белград (город), сербия, беспорядки в белграде