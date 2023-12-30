https://ria.ru/20231230/belgrad-1919139940.html
Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде
Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде - РИА Новости, 30.12.2023
Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде
Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции Сербии, собравшиеся в центре Белграда, переместились к зданию Конституционного суда, передаёт корреспондент... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:14
2023-12-30T16:14
2023-12-30T16:14
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БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции Сербии, собравшиеся в центре Белграда, переместились к зданию Конституционного суда, передаёт корреспондент РИА Новости. Они собрались анонсированный митинг на улице Теразие у гостиницы "Москва" и заняли большой отрезок улицы. После часового митинга оппозиционеры пошли к зданию Конституционного суда. Колонна примерно в 3-5 тысяч человек спокойно прошла мимо зданий республиканской избирательной комиссии, городской скупщины и резиденций президента, неодобрительно крича и свистя в свистки. У Конституционного суда установлена сцена, звучат сербские и англоязычные песни, разогревающие толпу. Рядом находится также здание Народной скупщины (парламент страны), он обнесён небольшим заграждением. Собравшиеся держат флаги Сербии и Евросоюза. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.
https://ria.ru/20231230/serbiya-1919129165.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белград (город), сербия, беспорядки в белграде
В мире, Белград (город), Сербия, Беспорядки в Белграде
Сторонники сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде
Тысячи сторонников сербской оппозиции пришли к Конституционному суду в Белграде
БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции Сербии, собравшиеся в центре Белграда, переместились к зданию Конституционного суда, передаёт корреспондент РИА Новости.
Они собрались анонсированный митинг на улице Теразие у гостиницы "Москва" и заняли большой отрезок улицы. После часового митинга оппозиционеры пошли к зданию Конституционного суда. Колонна примерно в 3-5 тысяч человек спокойно прошла мимо зданий республиканской избирательной комиссии, городской скупщины и резиденций президента, неодобрительно крича и свистя в свистки.
У Конституционного суда установлена сцена, звучат сербские и англоязычные песни, разогревающие толпу. Рядом находится также здание Народной скупщины (парламент страны), он обнесён небольшим заграждением. Собравшиеся держат флаги Сербии
и Евросоюза.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
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в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.
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