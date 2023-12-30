https://ria.ru/20231230/belgrad-1919090755.html

В лагере прозападной оппозиции в Белграде пьют алкоголь и играют в карты

В лагере прозападной оппозиции в Белграде пьют алкоголь и играют в карты - РИА Новости, 30.12.2023

В лагере прозападной оппозиции в Белграде пьют алкоголь и играют в карты

В палаточном лагере прозападной оппозиции в центре Белграда ночуют три десятка человек, "согреваясь" алкоголем и играя в карты с песнями, передаёт корреспондент РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:49

2023-12-30T08:49

2023-12-30T08:49

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белград (город)

сербия

александр вучич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. В палаточном лагере прозападной оппозиции в центре Белграда ночуют три десятка человек, "согреваясь" алкоголем и играя в карты с песнями, передаёт корреспондент РИА Новости. Они установили два десятка палаток, некоторые из них "украшены" лозунгами. Участники акции спят в палатках или на улице, остальные поют, играют в карты. Сейчас в Белграде +9 градусов, так что протестующие "согреваются" знаменитой сербской ракией. Автомобильное движение около лагеря регулирует полиция. Днём в пятницу сторонники прозападной оппозиции перекрыли улицу Кнеза Милоша в центре Белграда около МИД и минобороны Сербии. Они называют это 24-часовой "блокадой", которая днём в субботу должна перерасти в масштабный митинг протеста. Вечером в пятницу к лагерю присоединилась колонна более взрослых протестующих, которые обычно собираются на ежедневный митинг около Республиканской избирательной комиссии примерно в километре от лагеря. В объединённом митинге участвовало несколько сотен человек, он прошёл в спокойной обстановке. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.

https://ria.ru/20231229/belgrad-1919028537.html

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Оппозиция на улице Кнеза Милоша в центре Белграда Сторонники прозападной оппозиции перекрыли улицу Кнеза Милоша в центре Белграда. 2023-12-30T08:49 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белград (город), сербия, александр вучич, беспорядки в белграде