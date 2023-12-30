https://ria.ru/20231230/belgorod-1919185826.html

Постпред назвал молчание УВКПЧ ООН по поводу удара по Белгороду позорным

Постпред назвал молчание УВКПЧ ООН по поводу удара по Белгороду позорным - РИА Новости, 30.12.2023

Постпред назвал молчание УВКПЧ ООН по поводу удара по Белгороду позорным

Молчание Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу смертельного удара Украины по центру Белгорода является позорным, он не... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T21:57

2023-12-30T21:57

2023-12-30T22:12

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белгород

россия

оон

массированный обстрел центра белгорода

украина

вячеслав гладков

воздушно-космические силы россии

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ЖЕНЕВА, 30 дек - РИА Новости. Молчание Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу смертельного удара Украины по центру Белгорода является позорным, он не заслуживает занимать этот пост, говорится в опубликованном заявлении постоянного представителя РФ в ООН в Женеве в Telegram-канале постпредства."Конечно же подобной реакции (главы УВКПЧ - ред.) нет и не будет. Однозначную политическую ангажированность Ф.Тюрка и УВКПЧ в сторону Вашингтона и Брюсселя уже невозможно скрывать. Для международного правозащитника это - позор, с которым он не имеет права занимать столь высокую должность", - сказано в документе.Дипломат добавил, что это конкретный пример того, почему отношения между Россией и УВКПЧ ООН плохие."Реакция г-на Тюрка на вчерашние удары ВКС России по украинским военным целям не заставила себя ждать. Не дожидаясь независимых оценок и причин гибели гражданского населения, международный правозащитник выразил свой "ужас и осуждение" в адрес России. Он, разумеется, делает вид, что никогда не слышал об инцидентах с некомпетентной работой украинской ПВО, неоднократно приводивших к смертям среди собственного гражданского населения, или о сентябрьской трагедии в Константиновке, в результате которой от ошибочного ракетного удара ВСУ по местному рынку погибло более 15 человек", - отметил Гатилов.Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, трое из них – дети, 108 человек ранены, из них 15 детей. В Минобороны РФ проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше

https://ria.ru/20231230/informtsetry-1919182799.html

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Атака ВСУ на Белгород Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. 2023-12-30T21:57 true PT0M42S

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в мире, белгород, россия, оон, массированный обстрел центра белгорода, украина, вячеслав гладков, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины