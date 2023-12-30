https://ria.ru/20231230/belgorod-1919179413.html
Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону"
Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону" - РИА Новости, 30.12.2023
Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в городе "громко", Вооруженными силами РФ ведется работа "на ту сторону". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:29
2023-12-30T20:29
2023-12-30T20:29
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_77099e104b0b7f170239afcfb7c285a6.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в городе "громко", Вооруженными силами РФ ведется работа "на ту сторону". "В Белгороде громко - работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону", - написал Гладков.
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c44463ef17d3107f75acd56fbcb2c555.jpg
Заявление Минобороны РФ после ударов по Белгороду
Минобороны РФ
2023-12-30T20:29
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, видео
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале
, что в городе "громко", Вооруженными силами РФ ведется работа "на ту сторону".
2023-12-30T20:29
true
PT1M12S
Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону"
Гладков: в Белгороде "громко", Вооруженные силы ведут работу "на ту сторону"