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Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону" - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919179413.html
Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону"
Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону" - РИА Новости, 30.12.2023
Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в городе "громко", Вооруженными силами РФ ведется работа "на ту сторону". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:29
2023-12-30T20:29
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в городе "громко", Вооруженными силами РФ ведется работа "на ту сторону". "В Белгороде громко - работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону", - написал Гладков.
белгород
белгородская область
россия
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Заявление Минобороны РФ после ударов по Белгороду
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белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, видео
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в городе "громко", Вооруженными силами РФ ведется работа "на ту сторону".
2023-12-30T20:29
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Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону"

Гладков: в Белгороде "громко", Вооруженные силы ведут работу "на ту сторону"

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в городе "громко", Вооруженными силами РФ ведется работа "на ту сторону".
«
"В Белгороде громко - работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону", - написал Гладков.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
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