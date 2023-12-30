https://ria.ru/20231230/belgorod-1919179413.html

Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону"

Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону" - РИА Новости, 30.12.2023

Гладков сообщил, что в Белгороде "громко", ведется работа "на ту сторону"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в городе "громко", Вооруженными силами РФ ведется работа "на ту сторону". РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:29

2023-12-30T20:29

2023-12-30T20:29

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в городе "громко", Вооруженными силами РФ ведется работа "на ту сторону". "В Белгороде громко - работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону", - написал Гладков.

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Заявление Минобороны РФ после ударов по Белгороду Минобороны РФ 2023-12-30T20:29 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, видео