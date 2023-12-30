https://ria.ru/20231230/belgorod-1919174679.html

Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину

Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину - РИА Новости, 30.12.2023

Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что доложил об обстановке в Белгороде президенту России Владимиру Путину и... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:52

2023-12-30T19:52

2023-12-30T20:04

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

владимир путин

михаил мишустин

массированный обстрел центра белгорода

россия

белгородская область

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что доложил об обстановке в Белгороде президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину."Дорогие друзья, сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Доложил об обстановке в городе Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и Председателю Правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину", - написал Гладков.Днем в субботу Гладков информировал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали.

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россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, вячеслав гладков, владимир путин, михаил мишустин, массированный обстрел центра белгорода, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)