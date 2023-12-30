https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html
Атака ВСУ на Белгород
Атака ВСУ на Белгород - РИА Новости, 30.12.2023
Атака ВСУ на Белгород
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей.
2023-12-30T18:17
2023-12-30T18:17
2023-12-30T18:25
происшествия
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
видео
массированный обстрел центра белгорода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919155193_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c649fdfe6eeb412a048a6c774b4b934c.jpg
По последним данным погибли 12 взрослых и два ребенка. Пострадали 108 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
белгород
белгородская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919155193_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fc898026be49854313873db4e79c4319.jpg
Атака ВСУ на Белгород
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек.
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
2023-12-30T18:17
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, видео, массированный обстрел центра белгорода
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Видео, Массированный обстрел центра Белгорода
Атака ВСУ на Белгород
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей.