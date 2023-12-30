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Атака ВСУ на Белгород - РИА Новости, 30.12.2023
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18:17 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html
Атака ВСУ на Белгород
Атака ВСУ на Белгород - РИА Новости, 30.12.2023
Атака ВСУ на Белгород
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей.
2023-12-30T18:17
2023-12-30T18:25
происшествия
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
видео
массированный обстрел центра белгорода
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По последним данным погибли 12 взрослых и два ребенка. Пострадали 108 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
белгород
белгородская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Атака ВСУ на Белгород
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, видео, массированный обстрел центра белгорода
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Видео, Массированный обстрел центра Белгорода
Атака ВСУ на Белгород
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей.
2023-12-30T18:17
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Атака ВСУ на Белгород

Читать ria.ru в
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей.
По последним данным погибли 12 взрослых и два ребенка. Пострадали 108 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВидеоМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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