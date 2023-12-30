https://ria.ru/20231230/belgorod-1919152236.html

Подмосковье готово помочь пострадавшим при обстрелах Белгорода

Подмосковье готово помочь пострадавшим при обстрелах Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023

Подмосковье готово помочь пострадавшим при обстрелах Белгорода

Московская область поможет всем, кому требуется поддержка после обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:41

2023-12-30T17:41

2023-12-30T18:25

московская область (подмосковье)

вооруженные силы украины

белгород

массированный обстрел центра белгорода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919144276_152:0:883:411_1920x0_80_0_0_6b0a74f1be90f7affa22ff002e74c3c5.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московская область поможет всем, кому требуется поддержка после обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.По последним данным МЧС РФ, в результате обстрелов ВСУ Белгорода погибли 10 человек, 45 ранены."Чудовищные новости из Белгорода. Ракетный удар ВСУ по мирным жителям и жилым домам - настоящая подлость. Пострадали десятки человек, много жертв. Соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия... Подмосковье тоже с вами. Мы обязательно поможем всем, кому потребуется наша поддержка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231230/putin-1919149420.html

московская область (подмосковье)

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, белгород, массированный обстрел центра белгорода