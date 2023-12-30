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Подмосковье готово помочь пострадавшим при обстрелах Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023
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17:41 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919152236.html
Подмосковье готово помочь пострадавшим при обстрелах Белгорода
Подмосковье готово помочь пострадавшим при обстрелах Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023
Подмосковье готово помочь пострадавшим при обстрелах Белгорода
Московская область поможет всем, кому требуется поддержка после обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:41
2023-12-30T18:25
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
белгород
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московская область поможет всем, кому требуется поддержка после обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.По последним данным МЧС РФ, в результате обстрелов ВСУ Белгорода погибли 10 человек, 45 ранены."Чудовищные новости из Белгорода. Ракетный удар ВСУ по мирным жителям и жилым домам - настоящая подлость. Пострадали десятки человек, много жертв. Соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия... Подмосковье тоже с вами. Мы обязательно поможем всем, кому потребуется наша поддержка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231230/putin-1919149420.html
московская область (подмосковье)
белгород
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московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, белгород, массированный обстрел центра белгорода
Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Белгород, Массированный обстрел центра Белгорода
Подмосковье готово помочь пострадавшим при обстрелах Белгорода

Воробьев: Подмосковье готово помочь пострадавшим при обстрелах Белгорода

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по центру Белгорода
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московская область поможет всем, кому требуется поддержка после обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
По последним данным МЧС РФ, в результате обстрелов ВСУ Белгорода погибли 10 человек, 45 ранены.
"Чудовищные новости из Белгорода. Ракетный удар ВСУ по мирным жителям и жилым домам - настоящая подлость. Пострадали десятки человек, много жертв. Соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия... Подмосковье тоже с вами. Мы обязательно поможем всем, кому потребуется наша поддержка", - говорится в сообщении.
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава
Вчера, 17:19
 
Московская область (Подмосковье)Вооруженные силы УкраиныБелгородМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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